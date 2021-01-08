Dakar Rallisi'nde ilk haftayı Stephane Peterhansel zirvede tamamladı - Son Dakika

Dakar Rallisi'nde ilk haftayı Stephane Peterhansel zirvede tamamladı

Dakar Rallisi\'nde ilk haftayı Stephane Peterhansel zirvede tamamladı
Son Güncelleme: 08.01.2021 18:53

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde altıncı gün heyecanı geride kaldı.

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde altıncı gün heyecanı geride kaldı. Üst üste ikinci kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışta ilk haftanın son etabında bitiş çizgisine en iyi derece ile gelen isim Red Bull sporcusu Carlos Sainz oldu. Güne genel klasman lideri olarak başlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel ise ilk hafta sonunda genel klasmandaki liderliğini korudu.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43'üncü kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol katedeceği Dakar Rallisi'nin altıncı günü tamamlandı. Kaysume ile Ha'il arasında geçilen 618 kilometrelik etabı, otomobil kategorisinde son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz 5 saat 38 dakika 27 saniyelik derecesiyle kazandı.

Carlos Sainz'ın galibiyeti ile ilk haftası tamamlanan Dakar Rallisi'nde güne genel klasman lideri olarak başlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel de tek günlük araya ilk sırada girmeyi başardı. İlk hafta sonunda ilk üç, Red Bull sporcularından oluştu: 1- Stephane Peterhansel2- Nasser Al-Attiyah3- Carlos SainzKAMAZ GEÇİLMİYORKamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master'ın liderliği devam ediyor. Etapları zirvede geçmeye devam eden Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov, altıncı gün sonunda da zirvedeki yerini korudu. Sotnikov'un takım arkadaşları Shibalov ve Mardeev de genel klasmanda ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. 1- Kamaz Master - Dmitry Sotnikov2- Kamaz Master - Anton Shibalov3- Kamaz Master - Airat Mardeev

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021'de sona erecek Dakar Rallisi'nde yarın dinlenme günü olarak geçilecek. Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı her gün RedBull.com/dakar adresinde.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Red Bull, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nde ilk haftayı Stephane Peterhansel zirvede tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
20:26 İtirazda bulunmuşlarıdı! Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret
20:18 Diyanet'ten, Ali Erbaş hakkında iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında suç duyurusu
19:50 Anadolu Parsı doğada görüntülendi
19:25 Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi
19:08 Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 2 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı
18:58 Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara skandal sözler: Bu kadar kapanmanın alemi ne?
18:37 Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
18:04 Fatura yine kabarık! PFDK Beşiktaş'a ceza yağdırdı
17:56 İskenderun'da annesini balkondan atmaya çalışan zanlı güçlükle ikna edildi
17:49 Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 20:54:48. #1.13#
SON DAKİKA: Dakar Rallisi'nde ilk haftayı Stephane Peterhansel zirvede tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement