Dananın kuyruğu kopuyor! TFF'de kritik zirve - Son Dakika
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Spor

Dananın kuyruğu kopuyor! TFF'de kritik zirve

Dananın kuyruğu kopuyor! TFF\'de kritik zirve

TFF yönetimi, kritik maçlarda hangi hakemlerin görev alacağını belirlemek üzere toplantıya hazırlanıyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak önemli karşılaşmaların ardından hakem atamaları konusundaki karar büyük merakla bekleniyor.

25.03.2025 13:04
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Türkiye Futbol Federasyonu, bugün gerçekleştireceği toplantıda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak kritik maçlarda görev alacak hakemleri belirleyecek. Özellikle Beşiktaş-Galatasaray derbisi ve Fenerbahçe-Galatasaray Türkiye Kupası yarı final mücadelesi öncesinde hakem atamaları büyük önem taşıyor.

NE KARAR ÇIKACAK?

Öncelikle cumartesi günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi büyük heyecan yaratırken, hemen ardından Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev mücadele gündemin en sıcak konularından biri haline geldi. Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakem atamaları konusunda vereceği karar da büyük merakla bekleniyor.

TALEPLER ARTIYOR

TFF'nin, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiye yabancı hakem atama kararının ardından, Süper Lig kulüplerinden benzer talepler gelmeye başladı. Önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda aynı hakemin görev almasını talep etti. Ardından Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında yabancı hakemlerin düdük çalmasını istedi. Fenerbahçe ise bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, ligde kalan tüm maçlarda yabancı hakemlerin görev alması gerektiğini savundu.

TFF'DEN KRİTİK TOPLANTI KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu, konuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınsa da, bu konuda kapıyı tamamen kapatmış değil.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem uygulamasıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara henüz kesin bir karar vermediklerini belirterek yanıt verirken, yönetim kurulu üyesi Zehra Neşe Kavak ise milli aranın ardından nihai bir karar alınacağını ifade etmişti.

Bugün TFF yönetiminin Riva'da bir araya gelerek sezonun geri kalanında yabancı hakem uygulamasına devam edilip edilmeyeceğine dair nihai kararı vermesi bekleniyor. Kararın, Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren derbiler ve kritik mücadeleler öncesinde büyük yankı uyandırması muhtemel.

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Son Dakika Spor Dananın kuyruğu kopuyor! TFF'de kritik zirve - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • RAMAZAN KARAMAN:
    Sayın başkan başta hata yaptınız yabancı hakeme ihtiyacımız yok diyip kendi hakemlerimize sahip çıkmanız lazımdı siz ne yaptınız g saray fener maçına yabancı hakem getirince diyer takımlarada yol açtınız vereceğiniz karar türk hakemleri için çok önemli ya onlara güveniyoruz diyip yabancı hakem konusunu kapatacaksınız yada kulüplere boyun eğip kendi hakemlerimizi hiçe sayıp yabancı hakem getireceksiniz... 13 3 Yanıtla
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