Daniel Amartey Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Daniel Amartey Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ın takımdan göndermek istediği ancak bir türlü ikna edemediği Daniel Amartey'in inadı kırıldı. Ganalı futbolcu, transfer döneminin son günleri yaklaşırken fikrini değiştirerek gelen tekliflere sıcak bakmaya başladı. İstanbul'da bir takıma gitme düşüncesi olan 29 yaşındaki Amartey ile Kasımpaşa ilgileniyor. Siyah-beyazlı takım, Amartey'in ayrılması durumda sol beke takviye yapmayı planlıyor.

09.09.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Daniel Amartey, siyah beyazlı takımdan ayrılmamakta diretse de transfer döneminin son günleri yaklaşırken fikrini değiştirerek gelen tekliflere sıcak bakmaya başladı.

İSTANBUL'DAN BİR TAKIMA GİTME DÜŞÜNCESİ VAR

Amartey, İngiltere'ye dönmek istemesine rağmen umduğu teklifi alamadı. Ganalı oyuncunun, artık seçenekleri sınırlı olduğu için İstanbul'dan bir takıma gitme düşüncesinde olduğu belirtildi.

KASIMPAŞA İLGİLENİYOR

Amartey'i son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor istemiş ancak oyuncu anlaşmadan vazgeçmişti. Bir başka İstanbul takımı Kasımpaşa'nın, 29 yaşındaki isimle ilgilendiği ifade edildi. Yönetim, Amartey'den de çıkış sağlayıp sol beke takviye yapmak istiyor.

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Amartey ile ilgili yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Geçen sezonun başında İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Daniel Amartey, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 27 maça çıktı ve 1 gol attı. 29 yaşındaki Ganalı futbolcunun takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Daniel Amartey Beşiktaş\'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Transfer Dönemi, Kasımpaşa, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daniel Amartey Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 02:00:41. #1.12#
SON DAKİKA: Daniel Amartey Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement