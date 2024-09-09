Daniel Amartey Beşiktaş\'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Spor

Gelini evden çıkarmak için toplanmışlardı, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Daniel Amartey, siyah beyazlı takımdan ayrılmamakta diretse de transfer döneminin son günleri yaklaşırken fikrini değiştirerek gelen tekliflere sıcak bakmaya başladı.

İSTANBUL'DAN BİR TAKIMA GİTME DÜŞÜNCESİ VAR

Amartey, İngiltere'ye dönmek istemesine rağmen umduğu teklifi alamadı. Ganalı oyuncunun, artık seçenekleri sınırlı olduğu için İstanbul'dan bir takıma gitme düşüncesinde olduğu belirtildi.

KASIMPAŞA İLGİLENİYOR

Amartey'i son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor istemiş ancak oyuncu anlaşmadan vazgeçmişti. Bir başka İstanbul takımı Kasımpaşa'nın, 29 yaşındaki isimle ilgilendiği ifade edildi. Yönetim, Amartey'den de çıkış sağlayıp sol beke takviye yapmak istiyor.

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Amartey ile ilgili yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Geçen sezonun başında İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Daniel Amartey, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 27 maça çıktı ve 1 gol attı. 29 yaşındaki Ganalı futbolcunun takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.