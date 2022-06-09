Dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırladı! Stat güvenliğinin yaptığı müdahale olay oldu - Son Dakika
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Dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırladı! Stat güvenliğinin yaptığı müdahale olay oldu

09.06.2022 15:37
Dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırladı! Stat güvenliğinin yaptığı müdahale olay oldu

ABD'de The Los Angeles Dodgers ve White Sox takımları arasında oynanan beyzbol maçında sırtı açık mavi elbise giyen bir kadın tribünde dans ettiği sırada göğüsleri kısa bir anlığına elbisesinden dışarı çıktı. Kadının o halini gören güvenlik görevlileri hemen harekete geçerek kadını zorla stadyumdan çıkardı. Kadına zor kullanan güvenlik görevlileri tribündeki diğer taraftarların büyük tepkisini çekti.

The Los Angeles Dodgers ve White Sox arasında oynanan beyzbol maçında bir kadın taraftar tribünde dans ederken talihsiz anlar yaşadı.

Dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırladı! Stat güvenliği hemen alarma geçti

GÜVENLİK GÜÇLERİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Tribünde ellerini havaya kaldırıp zıplayarak dans ettiği sırada elbisesi aşağı doğru kayınca göğüsleri gözüken kadın için güvenlik güçleri hemen harekete geçti.

Dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırladı! Stat güvenliği hemen alarma geçti

ZORLA DIŞARI ÇIKARILDI

Güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkması istenen kadın, bu hareketi isteyerek yapmadığını söyleyerek stattan ayrılmak istemedi. Bunun üzerine başka görevliler de gelerek kadını zorla dışarı çıkardı. Taraftarlar kadının göğüslerinin yanlışlıkla açıldığını, kasten bir şey yapmadığını söylerken, güvenliğin zor kullanarak kadını dışarı çıkarmasına tepki gösterdi.

Dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırladı! Stat güvenliği hemen alarma geçti
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Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Spor, Son Dakika

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