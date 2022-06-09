The Los Angeles Dodgers ve White Sox arasında oynanan beyzbol maçında bir kadın taraftar tribünde dans ederken talihsiz anlar yaşadı.
Tribünde ellerini havaya kaldırıp zıplayarak dans ettiği sırada elbisesi aşağı doğru kayınca göğüsleri gözüken kadın için güvenlik güçleri hemen harekete geçti.
Güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkması istenen kadın, bu hareketi isteyerek yapmadığını söyleyerek stattan ayrılmak istemedi. Bunun üzerine başka görevliler de gelerek kadını zorla dışarı çıkardı. Taraftarlar kadının göğüslerinin yanlışlıkla açıldığını, kasten bir şey yapmadığını söylerken, güvenliğin zor kullanarak kadını dışarı çıkarmasına tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırladı! Stat güvenliğinin yaptığı müdahale olay oldu - Son Dakika