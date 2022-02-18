Darüşşafaka: 96-71

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Etki, Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 96-71 mağlup etti. Turnuvada finale yükselen Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.Maça etkili başlayan Anadolu Efes, Bryant, Micic ve Beaubois ile bulduğu sayılarla maçın ilk dakikalarında 13-2 öne geçti. Larkin'in üst üste attığı 3'lükler ve Moerman'ın skor katkısıyla oyuna hakim olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-15 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Anadolu Efes, set hücumlarından bulduğu sayılarla 13'ncü dakikada skoru 34-22'ye getirdi. Maçta sayı üretmekte zorlanan Darüşşafaka, oyun disiplininden kopunca ilk yarı Anadolu Efes'in 54-32 üstünlüğüyle gidildi.Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes hücumdaki etkinliğini arttırarak, farkı açtı. Bu çeyrekte Micic ve Bryant'ın sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 79-47'lik skorla girdi.

Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, parkeden 96-71 galip ayrıldı.

- Bursa