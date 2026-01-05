Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

Dele-Bashiru\'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler
05.01.2026 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru, eski teknik direktörleri Volkan Demirel'in görevi bırakmasının takımdaki herkesi şaşırttığını belirtti. Bu kararı duyar duymaz genç hocayı ikna etmeye çalıştıklarını açıklayan yıldız isim, ''Şok olduk. Çünkü bu karar bir galibiyetten sonra geldi. Biz kendisini vazgeçirmeye de çalıştık. O kararından dönmedi.'' dedi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

'DÖNÜM NOKTASI GİBİYDİ'

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladıklarını anımsatan 26 yaşındaki orta saha, ilk haftalarda yaşadıkları şanssızlıklarla ilgili, "İzlediğim maçlarda mücadele var, galibiyet için çok uğraşılıyor ama ne yazık ki bir türlü 3 puan gelmiyordu. İlk geldiğimde de bir Rizespor maçı oynadık. Rizespor maçını oynadığımızda da bence galibiyeti hak etmiştik ama en kötü beraberliği hak ettiğimiz bir maçtı. Ne yazık ki maçı mağlubiyetle bitirdik ama dönüm noktası gibiydi. Çünkü çok iyi bir futbol ve çok iyi bir mücadele ortaya koyulmuştu. Zaten onun devamında da Eyüpspor maçıyla ilk galibiyet geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

'ÇOK DAHA İYİ OLACAK'

Sezonun ilk yarısındaki bireysel performansını da değerlendiren Nijeryalı oyuncu, "Ben iyi de başladığımı düşünüyorum. Ortalama ve ortalamanın üstü bir performans ortaya koyduğumu söyleyebilirim. Lige bir alışma süresi var. Ben de bu süreci geçirdim. Çok daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Şu ana kadarki performansımın ikinci yarıda üstüne koyarsam çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

'HEPİMİZ ŞAŞIRDIK HATTA ŞOK OLDUK'

Dele-Bashiru, teknik direktör Volkan Demirel'in ayrılık kararını takım olarak duyduklarında "şok" yaşadıklarını belirtti. Volkan Demirel'i ikna etmeye çalıştıklarını belirten Tom Dele-Bashiru, "Hepimiz şaşırdık, hatta şok olduk. Çünkü bu karar bir galibiyetten sonra geldi. Hepimiz kendimizi iyi hissediyorduk. Bir şeyler iyi gitmeye başlamıştı, üstüne koymaya başlamıştık ama bir anda böyle bir karar aldığını açıkladı. Bazen insanların kişisel kararlarına saygı duymak gerekiyor. Biz kendisini vazgeçirmeye de çalıştık. O kararından dönmedi. Önümüze bakmamız gerekiyor. Kararlarını alan insanlara saygı duyup biz de önümüze baktık ve devam ettik." sözlerini sarf etti.

Volkan Demirel, Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:10:50. #7.11#
SON DAKİKA: Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.