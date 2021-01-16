Demir Grup Sivasspor: 1-1 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor: 1-1
Son Güncelleme: 16.01.2021 18:16

İbrahim ALİOĞLU / STAT: Fatih Terim HAKEMLER: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim BozbeyMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Dk. 75 Mehmet), İrfan Can (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Leonardo), Aleksic, Demba Ba (Dk.

İbrahim ALİOĞLU/

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Dk. 75 Mehmet), İrfan Can (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Leonardo), Aleksic, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano), CrivelliDEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal - Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir (Dk. 90+5 Coffie), Hakan, Fajr (Dk. 90 Camara), Erdoğan (Dk. 69 Kone), Gradel (Dk. 90 Ninga), YatabareGOLLER: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir) - Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)SARI KARTLAR: Epureanu, Mahmut (Medipol Başakşehir) - Robin Yalçın, Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 23'e yükseltti.

4'üncü dakikada maçın hakemi Alper Ulusoy, yoğun kar yağışı nedeniyle kış topuyla (Turuncu top) oyuna devam edilmesini istedi. 11'inci dakikada Aleksic'in sol kanattan yerden ortasında ön direkte Demba Ba'nın şutu yandan aut çıktı.14'üncü dakikada Aleksic'in ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası üzerinden şutu üstten auta gitti.34'üncü dakikada kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy kaybolan saha çizgilerinin kapanması üzerine temizlenmesini istedi.38'inci dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı çift vuruşta ceza sahası çizgisi üzerinde Deniz topa dokundu Aleksic'in yerden sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.42'nci dakikada Gradel'in ceza sahası içinde ön direğe ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.52'nci dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ponck'un kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.55'inci dakikada Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Robin Yalçın'ın dokunduğu top direğe çarparak auta çıktı.56'ncı dakikada hakem Alper Ulusoy yeniden saha çizgilerinin temizlenmesini istedi. 72'nci dakikada kar yağışının devam etmesi nedeniyle hakem Alper Ulusoy saha çizgilerinin yeniden temizlenmesi istedi.75'inci dakikada Deniz'in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.


Kaynak: DHA

Alper Ulusoy, Başakşehir, Sivasspor, Demba Ba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor: 1-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor: 1-1 - Son Dakika
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