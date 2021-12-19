Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Ligde dün oynanan Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaparak idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 22 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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