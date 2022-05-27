60'ıncı Ziraat Türkiye Kupası 'nın sahibi olan Demir Grup Sivasspor , kupasını aldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Öte yandan ZTK Finali'nin futbolcusu müsabakayı takip eden basın mensuplarının oylarıyla Kayserispor kalecisi Silviu Lung seçildi.

- İstanbul