Demir Grup Sivasspor kupasını aldı - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor kupasını aldı

27.05.2022 00:13
Demir Grup Sivasspor kupasını aldı

60'ıncı Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Demir Grup Sivasspor, kupasını aldı.

60'ıncı Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Demir Grup Sivasspor, kupasını aldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törene; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, Nuri Akın, İsmail Erdem ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz katıldı. Törende önce Yukatel Kayserispor, ardından da şampiyon Demir Grup Sivasspor teknik heyeti ve futbolcularına madalyaları takdim edildi.Daha sonra Demir Grup Sivasspor'un takım kaptanları Hakan Arslan ile Ziya Erdal'a kupayı Ali Düşmez ve İsmail Erdem verdi. Kırmızı-beyazlı futbolcular birlikte kaldırdıkları kupayla coşkulu anlar yaşayarak poz verdi.

Öte yandan ZTK Finali'nin futbolcusu müsabakayı takip eden basın mensuplarının oylarıyla Kayserispor kalecisi Silviu Lung seçildi.


- İstanbul
Demir Grup Sivasspor kupasını aldı
Demir Grup Sivasspor kupasını aldı
Demir Grup Sivasspor kupasını aldı
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Kaynak: DHA

Atatürk Olimpiyat Stadı, Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor kupasını aldı - Son Dakika


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