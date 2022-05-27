Demir Grup Sivasspor, kupasını kaldırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1 berabere biten final maçında Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı. Futbolcular ile teknik heyet, şampiyonluk sevincini müsabakayı tribünde izleyen taraftarlarıyla da paylaştı.

Saha ortasında düzenlenen törende önce karşılaşmanın hakemlerine plaketleri takdim edildi, daha sonra madalya seremonisine geçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, Nuri Akın, İsmail Erdem ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın yer aldığı kupa töreninde, önce finalist Yukatel Kayserispor, ardından da şampiyon Demir Grup Sivasspor'un teknik heyet ve futbolcuları madalyalarını aldı.

Demir Grup Sivassporlu futbolcular Hakan Arslan ve Ziya Erdal, kupayı Ali Düşmez ve İsmail Erdem'in ellerinden alarak takım arkadaşlarının yanına götürdü. Kırmızı-beyazlılar birlikte kaldırdıkları kupayla poz verdi.

Büyük sevinç yaşayan Sivassporlu oyuncular, uzun süre sahadan ayrılmadı.

Finalin en değerlisi Lung

Ziraat Türkiye Kupası finalinin en değerli oyuncusu Yukatel Kayserispor kalecisi Silviu Lung oldu.

Finalde yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Lung, maçı takip eden basın mensuplarının oylarıyla en değerli oyuncu seçildi.