Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı ev sahibi takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Önemli bir rakibe karşı galibiyet aldık. Sivasspor'u kutluyoruz, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bugün avantajlı başlamanın planlamasıyla farklı bir oyun oynadık. Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas bizim için önemliydi. Önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Bakasetas'ın yokluğunda nasıl oynayabiliriz onu düşündük ve bugün ona göre farklı bir oyun oynadık. Oyuncularımız da bunun bilincinde çok önemli bir reaksiyon verdi. Rakibe fazla pozisyon vermeden, topa iyi hakim olarak güzel, haklı bir galibiyet aldık. Zirvede kalmak bizim için önemliydi, inşallah bundan sonra sürekli o yolda ilerleyeceğiz. Oyuncularımızı da kutluyoruz" dedi.

"TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas'ın ardından yerine kimin geleceği sorusu üzerine Tokatlı, "Başkanımız ve transfer komitesi bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Ama şu anda belirlenen net bir şey yok. Transfer olduğu zaman mutlaka haberiniz olacak" diye konuştu.DEMİR GRUP SİVASSPOR CEPHESİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise şöyle konuştu: "Bizim için biraz değişik bir atmosfer oldu çünkü dün maça başladık, bugün bitirdik. Dünkü maçta da kötü oynamadık. Saha şartlarına rağmen iyi mücadele ettik. Tek üzüldüğümüz şey orada biz gol attıktan sonra maç keşke iptal edilseydi. Ben hakem arkadaşa, 6 ve 10'uncu dakika söyledim 'Maçı iptal edin, top sekmiyor bile' diye. Hatta Salih topu aldı hakemin önünde yere bıraktı, 'Top sekmiyor, oynamayalım' diye ama devam etti. Ne zaman ki biz gol yedik birkaç dakika sonra maçı iptal etti. Değişik bir ortamdı. Bugün de ilk yarı iyi oynadık, kötü oynamadık. Sadece bugün yaptığımız şey, defans olarak çıkarken top kaptırmak ve kontra atağa yakalanıp gol yemek. Hele ki son yediğimiz gole inanamıyoruz. Top auta giderken bizim arkadaşımıza çarpıyor ve gol oluyor. 2 tane gol de biz atıyoruz. İkisi de VAR'dan geri dönüyor. Bir tanesine tamam diyelim ama ikincisi bence ofsaytla bir alakası yok gibi gözüküyor. O yüzden bizim için değişik ve şanssız bir maç oldu. Tabii burada bireysel hata ön plana çıkıyor, özellikle defansif açıdan. Böyle hatalar yaparsanız, mağlup olmanız, gol yemeniz mümkündür. O yüzden değişik bir maç olduğu için değişik şeyler de oluyor maalesef. Bugün özellikle ikinci golü yiyince maçta istediğimiz kurguyu kuramadık. Biraz sıkıntı yaşadık. Girdiğimiz pozisyonları da doğru düzgün değerlendiremedik. Son paslarımıza da dikkat edemedik. Analiz yaptığımız zaman, biz baktık istatistiklerde Alanyaspor'dan daha üstünüz. Alanya'nın bugünkü maçta mesela hiç korneri yok. Bizim kornerlerimiz var. Alanya'dan daha fazla topla oynamışız. Daha çok şut atmışız. Bir sürü şey var ama önemli olan bunu skora yansıtmaktı. Maalesef onu da bugün yansıtamadık. İstemediğimiz şekilde bugün 2-3 gol atmamıza rağmen mağlup olduk."