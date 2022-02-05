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Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

05.02.2022 16:27
Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, çok iyi oynayarak haklı bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, çok iyi oynayarak haklı bir 3 puan aldıklarını söyledi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise oyuncularının sahada istenilenleri yapamadıkları için haklı olarak mağlup olduklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivas maçının zor geçeceğini bildiklerini ve mücadeleye iyi hazırlandıklarını söyledi. Rakiplerinin kanatları iyi kullanarak hücuma hızlı çıktığını anlatan Erol Bulut, " Antalya'da rakibimizi iyi analiz ederek hazırlandık. Bugün maça da çok iyi başladık ve 90 dakika boyunca çok iyi konsantre olduk. Antrenmanlarımızda çalıştıklarımızı sahaya yansıtarak hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.

Devre arası transferlerin kolay olmadığını ve alınacak oyuncuların ilk 11'de forma giymesi gerektiğini anlatan Bulut, "Yatırım amaçlı transfer yapılabilir ama onun dışında alınacak oyuncuların oynaması önemli. Maliyetlerin yüksek olduğu bir dönemde iyi oyuncular yüksek rakamlara alınabiliyor. Gereksiz yere para harcamamak için biz böyle bir transfer yapabiliriz. Bu standartlarda bir oyuncu bulunmazsa transfer yapmayabiliriz" diye konuştu.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi. Deplasmana gelmeden önce takımını özellikle ölü toplar konusunda uyardığını ancak sahada bu konuda gerekenin yapılmaması nedeniyle mağlup olduklarını dile getiren Çalımbay şöyle dedi: "Böyle bir sonu beklemiyorduk. Gaziantep'ten puan ve puanlarla dönmek istiyorduk. ama ölü topları iyi değerlendiren bir rakibimiz var. Bugün maçta maalesef arkadaşlarımız konuştuklarımızı sahaya yansıtamadılar. Ölü toplardan goller yedik. Böyle goller yedikten sonra telafi etmek kolay değil. Buna rağmen skoru 2-1 yaptık. Sonra yine ölü toptan gol yedik. Burada rakibimizden ziyade kendi hatalarımızdan gol yedik. İkinci yarıda oyuncu değişikliği yaptık ve ofsayt gerekçesiyle iptal olan golü de bulduk. O gol sayılsa sonuç farklı olabilirdi.  Bizim bir oyuncumuz atılınca ve 10 kişi kalınca sıkıntı yaşadık. Bu maçta hak ettiğimiz mağlubiyet aldık. Gol yemek için ne gerekiyorsa yaptık. Söyleyecek fazla bir şey yok ve bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Biran önce toparlanıp gelecek maçlara bakmamız gerekiyor."

- Gaziantep
Demir Grup Sivasspor maçının ardından
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Gaziantep FK, Erol Bulut, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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