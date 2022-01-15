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Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından

15.01.2022 19:07
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İki takım da galibiyet için oynadı, güzel bir maç oldu" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İki takım da galibiyet için oynadı, güzel bir maç oldu" dedi. Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ise, "Sivas her zaman zor bir deplasman. Bu şartlarda alınan 1 puanı kazanç olarak görüyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, mücadeleyi değerlendirdi.

ÇALIMBAY: İKİ TAKIM DA GALİBİYET İÇİN OYNADIDemir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, öncelikle trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'lu Ahmet Çalık için başsağlığı dileğini tekrarladı. İyi bir maç oynadıklarını belirten Çalımbay, "Bizim tüm amacımız geçen hafta kazandığımız güzel bir maç vardı, o maçın anlamlı olması için bu maçta da iyi sonuç almak istiyorduk. Oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. İki takım da galibiyet için oynadı, beraberliği düşünmedi. Gayet iyi şekilde mücadele ettiler. İlk kez forma giyen Özkan iyi oynadı. Güzel bir lig maçı oldu, çekişmeli geçti. Trabzon iyi bir kadroya sahip, yedeklerden 3 oyuncumuzu oyuna atabildik, hamle oyuncusu olarak fazla kimse yoktu. Ama maçta mücadeleden kopmadan güzel bir şekilde tamamladık" ifadelerini kullandı.Devre arası için istedikleri transfer sayısını 2'ye indirdiklerini belirten Çalımbay, "Lig uzun bir maraton. 17 maç oynayacağız. Bu maçların arası sık olacak. Sakat ve cezalılar oluyor. Kadromuzu geniş tutmamız gerekiyor. Gradel ve Fayçal'ın olmayışı dezavantaj. Onlar gelene kadar da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yönetimimizle görüştük, ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.Ziraat Türkiye Kupasında eşleştikleri Bandırmaspor maçın da kolay olmadığını belirten Çalımbay, bu takımlar için bu tür maçların büyük önem taşıdığını, bu nedenle işlerinin kolay olmadığını söyledi. Hedeflerinden birinin Türkiye Kupası olduğunu ifade eden Çalımbay, transfer yapmaları halinde alternatifli bir kadro ile lig ve kupayı daha iyi götürme şansına sahip olabileceklerini dile getirdi.ORHAN AK: 1 PUANI KAZANÇ GÖRÜYORUZ Abdullah Avcı maçta kırmızı kart gördüğü için yerine basın toplantısına katılan Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Ak ise, "Maç beklediğimiz gibi başladı. Sivasspor her zaman çok zor bir deplasman. Rıza hocanın takımları ligi uygun, sert takımlar oluyor. Biz de ona göre çalıştık yoğun bir şekilde. Aslında oyun olarak beklediğimiz bir şeydi, ikinci bölgede adam adama başlayan oyunda biz de bir stoperi oyuna sokarak bu baskıyı kırmaya çalıştık. Nitekim golü de böyle bulduk. Diğer stoperimizin de net bir şutu var. Zamana zaman bunlarda başarılı olamadık. Sivasspor baskıyı hissettirdi. İkinci yarıda hava koşulları da etkiledi. Bireysel hatalar oldu. Bizim için kaybedilen 2 puan var. Çünkü her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ama bu şartlarda Sivas deplasmanından alınan 1 puanı kazanç olarak görüyoruz" dedi. Abdullah Avcı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili de Ak, "Hocamızın hemen her maçta yaptığı maçın içerisinde olabilecek itirazlardan biriydi. Kötü bir sözü de olmadı orada. Ama sanıyorum hakem saha içine girdiği gerekçesi ile kırmızı kart gösterdi" şeklinde konuştu.

Ak, Abdulkadir Ömür ağrıları arttığı için ikinci yarıda devam edemediğini belirtirken ilk kez forma giyen yeni transferlerden Edin Visca'nın elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, "Sivasspor kolay fırsat vermeyen bir takım. Visca kalitesi belli bir oyuncu. Ondan çok faydalanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

- Sivas
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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