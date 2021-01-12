Demir Grup Sivasspor, ZTK'da çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor, ZTK'da çeyrek finale yükseldi

12.01.2021 21:34
Demir Grup Sivasspor, ZTK'da çeyrek finale yükseldi

STAT: 4 EylülHAKEMLER: Burak Şeker (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Mehmet Şengül (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar (xxx), Robin (xx) (Dk.112 Appindangoye), Caner (xx), Camara (xx), Ziya (xx), Yasin (xx) (Dk.56 Gradel xx), Hakan (x) (Dk.46 Fayçal xx), Cofie (xx), Ninga (x) (Dk.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Mehmet Şengül (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar (xxx), Robin (xx) (Dk.112 Appindangoye), Caner (xx), Camara (xx), Ziya (xx), Yasin (xx) (Dk.56 Gradel xx), Hakan (x) (Dk.46 Fayçal xx), Cofie (xx), Ninga (x) (Dk.56 Erdoğan x), Felix (x) (Dk.77 Kone xx), Kayode (x) (Dk.46 Yatabare xxx)ADANA DEMİRSPOR: Vedat (xx), Okan (xx) (Dk.101 Tarık), Semih (xxx), Tayyip Talha (xx), Mehmet (xx), Sedat (x) (Dk.46 Dibba xx), Gökhan (xx) (Dk.67 Hasan x), Sinan (xx) (Dk.67 Aissati x),Yunus (xxx) (Dk.88 Emircan), Traore (xx), Lanzafame (x) (Dk.46 Mehmet Akyüz x)GOLLER: Dk.37 Yasin, Dk.116 Yatabare (Demir Grup Sivasspor) - Dk.44 Yunus (Adana Demirspor)SARI KART: Ziya (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Demir Grup Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçta Adana Demirspor'u uzatma bölümünde 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.14'üncü dakikada sağ kanattan Yunus'un şutunda kaleci Muammer köşeden topu kornere çeldi.18'inci dakikada soldan çalımlarla ceza alanına giren Yasin'in şutunda savunmadan seken top kaleci Vedat'ta kaldı.22'nci dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Sedat, uygun durumda vuruşunu yaptı, kaleci Muammer topu kornere çeldi.35'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor'da Sinan kullandı, doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Muammer kornere çeldi.37'nci dakikada Cofie'nin pasında ceza alanına sarkan Yasin, kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı, Vedat'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu:  1-0.44'üncü dakikada Adana Demirspor Yunus Akgün ile beraberliği yakaladı. Orta alanda Gökhan'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Yunus'un vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.64'üncü dakikada sağ kanattan Robin'in ortaladığı topa uygun durumda Felix kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.74'üncü dakikada sağdan Traore'nin pasında çalımlarla ceza alanına giren Yunus önünü boşaltıp vurdu, kaleci Muammer, gole izin vermedi.80'inci dakikada sağ kanattan Robin'in ortaladığı topa Kone kafa vuruşunu yaptı, kaleci iki hamlede kontrol etti.85'inci dakikada Yatabare, Gradel'le yaptığı duvar pasıyla ceza alanına girdi, sert vurdu, top yandan auta gitti.Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberine bitince uzatmalara geçildi.92'inci dakikada Yatabare'nin ceza alanında geriye çıkardığı topa gelişine Erdoğan vurdu, top üstten auta gitti.101'inci dakikada ceza alanı dışından Fayçal sert vurdu, kaleci Vedat topu çelmeyi başardı.105'inci dakikada soldan Gradel ceza alanına girdi, yanındaki Yatabare'ye bıraktı, onun vuruşunda savunmadan seken top kornere gitti. 109'uncu dakikada soldan hareketlenen Dibba'nın yerden vuruşunda kaleci Muammer'in uzanarak parmaklarıyla dokunduğu top kornere çıktı. Kullanılan köşe vuruşunda karambolde kalan topa Hasan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.116'ncı dakikada sağ çaprazda Fayçal'ın ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Yatabare'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu:  2-1.120'nci dakikada sağdan Erdoğan ceza alanına girdi, boş pozisyonda altıpas içindeki Yatabare'ye çıkardı. Onun boş kaleye yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşma 2-1 Demir Grup Sivasspor üstünlüğü ile sona erdi.


- Sivas
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor, ZTK'da çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor, ZTK'da çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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