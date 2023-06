Denizli'de amatör spor kulüplerine önemli destek

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen törenle kentteki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı 117 spor kulübüne toplam 1 milyon 200 bin TL'lik destek verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na (ASKF) bağlı 117 kulüp için maddi destek programı düzenledi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı.

ASKF Başkanı Ceşen, törende yaptığı konuşmada amatör sporlar olarak Denizli'de çok şanslı olduklarını, Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak amatör spor kulüplerine destek verdiğini belirtti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbanoğlu ise Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı spor tesisleri ve spor kulüplerine verdiği desteğin kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, amatör spor kulüplerinin gençlere sahip çıktığını ve gelişimlerine katkı sağladığını söyledi.

"SPORA ÖNEMLİ DESTEKLER VERDİK"Kente spor alanında önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bizler sportif tesis anlamında da güzel yatırımlar yaptık. Sadece futbolda değil diğer spor branşlarında da birçok yatırım yaptık. İstedik ki gençlerimiz sporla uğraşsın, donanımlı hale gelsin. Ben gençlerimizin mutlaka bir spor dalıyla, bir sanat dalıyla ilgilenmesini istiyorum. Bu şekilde gençlerimizi daha ileriye taşırız, onlar bizlerden daha başarılı olur. Onun için gençlerimiz için ne yapmamız gerekiyorsa en fazlasını yapmalıyız" dedi."GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"Büyükşehir Belediyesi olarak 20'ye yakın branşta ücretsiz spor kursları verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Bunu gençlerimize sahip çıkmak noktasında yapıyoruz. İnşallah desteğimiz bundan sonra da artarak devam edecek" diye konuştu. Başkan Zolan, spora destek olmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Ben her zaman sizlerin yanında olacağım. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Tabii amatör spor kulüplerimizin yanında profesyonel olarak Denizlisporumuz ve Kızılcabölüksporumuz var. Büyükşehir olarak her zaman kulüplerimize destek olma noktasında gayret sarf ediyoruz. İstiyoruz ki başarılı olsunlar. İmkanlarımız arttıkça sizlere her yıl destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Zolan, 348 kategoride faaliyet gösteren 117 amatör spor kulübüne toplam 1 milyon 200 bin TL'lik çeklerini verdi.