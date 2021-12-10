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Denizli'nin en hızlısı aranıyor - Son Dakika

Denizli'nin en hızlısı aranıyor

10.12.2021 10:31
Denizli'nin en hızlısı aranıyor

Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak isteyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Denizli En Hızlısını Arıyor" projesi ile atletizmde yarışacak sporcu taramaları yapıyor.

Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak isteyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Denizli En Hızlısını Arıyor" projesi ile atletizmde yarışacak sporcu taramaları yapıyor. Geleceğin şampiyonlarının keşfedilmesi amaçlanan proje ile gençler Denizli Büyükşehir Belediyespor forması altında lisanslı spor yapma imkanı bulacak.

Geleceğin şampiyonlarını keşfetmeyi amaçlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, örnek olacak bir çalışmaya imza atarak "Denizli En Hızlısını Arıyor" projesi başlattı. Ulusal ve uluslararası arenada düzenlenen atletizm müsabakalarında Denizli ve Türkiye'yi başarıyla temsil edecek şampiyonları keşfetmeyi amaçlayan proje kapsamında il genelinde eğitim veren ortaokul ve liselerde atletizm branşında yarışacak sporcu taramaları gerçekleştiriliyor. Okullarda yapılan test ve ölçümler sonucu, belirlenen barajı geçen gönüllü öğrenciler Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Pisti'nde yapılan antrenmanlara davet edilecek. Yetenekleri keşfedilen öğrencilere Denizli Büyükşehir Belediyespor forması altında lisanslı bir şekilde spor yapma imkanı tanınacak. Çeşitli ödül ve madalyalarla teşvik edilecek genç yeteneklerin başta il, bölgesel, ulusal ve uluslar arası müsabakalarda mücadele etmelerinin önü açılacak.

"Bizim çocukların başarıları ortada"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gençler için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, Denizlili gençlerin son dönemde özellikle spor alanında yakaladıkları ulusal ve uluslararası başarılara dikkati çekti. Başkan Zolan, "Bizim çocukların başarıları ortada. Gençlerimize fırsat verdikçe başarıları da ardından geliyor" dedi. Gençlerin başta spor, kültür ve sanatla meşgul olmaları için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Projemizle gençlerimizin yeteneklerini keşfedip onları Türk sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. Çünkü onları bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz. Geleceğin başarılı sporcu ve şampiyonlarını yetiştirmek için tüm gücümüzle gayret ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli'nin en hızlısı aranıyor
Denizli'nin en hızlısı aranıyor
Denizli'nin en hızlısı aranıyor
Denizli'nin en hızlısı aranıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Atletizm, Denizli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli'nin en hızlısı aranıyor - Son Dakika Spor


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