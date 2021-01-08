Denizlispor'da sular durulmuyor - Son Dakika

Denizlispor'da sular durulmuyor

Denizlispor\'da sular durulmuyor
Son Güncelleme: 08.01.2021 12:53

Süper Lig'de 5 futbolcusunun alacaklarını gerekçe göstererek kulübe ihtarname çektiği Yukatel Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla görevinden istifa etti.

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Süper Lig'de 5 futbolcusunun alacaklarını gerekçe göstererek kulübe ihtarname çektiği Yukatel Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla görevinden istifa etti. Haftalardır düşme potasında yer alıp suların durulmadığı yeşil-siyahlı ekipte maaşların gecikmesi nedeniyle önce bazı futbolcular kazan kaldırdı. Yeşil-siyahlılarda Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon kulübü FIFA'ya şikayet etti. Yaşanan maddi konular camiada gerginliğe yol açarken, yönetimin futbolcu ödemelerini yapabilmek için kaynak arayışına girdiği öğrenildi.

Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, son dönemdeki gelişmeler üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu. Atilla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denizlispor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Denizlispor'umuza ve Denizlispor Yönetim kuruluna başarılar diliyorum" dedi.

Taner Atilla, uzun süre Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı Denizlispor'da 11 Kasım 2019'da istifa etmiş, Başkan Ali Çetin'in 10 Eylül 2020'de güven tazelediği kongrede yeniden yönetime girmişti.


- Denizli
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Denizlispor'da sular durulmuyor - Son Dakika
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