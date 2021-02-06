Denizlispor evinde Antalyaspor'la karşılaşacak - Son Dakika
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Denizlispor evinde Antalyaspor'la karşılaşacak

Denizlispor evinde Antalyaspor'la karşılaşacak

06.02.2021 13:57

Süper Lig'de Göztepe galibiyetinin ardından hafta içi mesaisinde Trabzonspor'a tek golle mağlup olup sonunculuktan kurtulamayan Yukatel Denizlispor yarın sahasında Fraport Tav Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de Göztepe galibiyetinin ardından hafta içi mesaisinde Trabzonspor'a tek golle mağlup olup sonunculuktan kurtulamayan Yukatel Denizlispor yarın sahasında Fraport Tav Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak.Denizli Atatürk Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Hadi Sacko, Recep Niyaz, Özgür Çek ve Veton Tusha, Antalyaspor'a karşı oynayamayacak. Teknik direktör Hakan Kutlu, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında oynanan futboldan memnun kaldığını söyledi. Kutlu, "Bu oyunumuzu Antalyaspor önünde de sürdürürsek kazanırız. Takımıma inanıyorum. Bizim için her maç final niteliğinde" açıklamasını yaptı.


- Denizli
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizlispor evinde Antalyaspor'la karşılaşacak - Son Dakika
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