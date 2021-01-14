Denizlispor ile Hatayspor 15\'inci randevuya çıkacak

YUKATEL Denizlispor, düşme hattında yer aldığı Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor ile 15'inci randevusuna çıkacak. Şimdiye kadar rakibiyle 14 maçta karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar, Hatayspor karşısında 5 galibiyet elde etti. İki takımın maçlarında 5 kez eşitlik bozulmazken, Hatayspor 4 defa galip gelmeyi başardı.

Denizlispor, Hatayspor'la evinde oynadığı hiçbir müsabakayı ise kaybetmedi. 1972-1976 yılları arasında 2'nci Lig'de kesintisiz rakip olan iki takım, 2018-2019 sezonunda TFF 1'inci Lig'de 42 sene sonra ilk kez karşılaşmıştı. Denizlispor ve Hatayspor arasındaki rekabet pazar günkü randevuyla ilk kez Süper Lig'e taşınacak.