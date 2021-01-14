Denizlispor ile Hatayspor 15'inci randevuya çıkacak - Son Dakika

Denizlispor ile Hatayspor 15'inci randevuya çıkacak

Denizlispor ile Hatayspor 15\'inci randevuya çıkacak
Son Güncelleme: 14.01.2021 12:19

YUKATEL Denizlispor, düşme hattında yer aldığı Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor ile 15'inci randevusuna çıkacak.

YUKATEL Denizlispor, düşme hattında yer aldığı Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor ile 15'inci randevusuna çıkacak. Şimdiye kadar rakibiyle 14 maçta karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar, Hatayspor karşısında 5 galibiyet elde etti. İki takımın maçlarında 5 kez eşitlik bozulmazken, Hatayspor 4 defa galip gelmeyi başardı.

Denizlispor, Hatayspor'la evinde oynadığı hiçbir müsabakayı ise kaybetmedi. 1972-1976 yılları arasında 2'nci Lig'de kesintisiz rakip olan iki takım, 2018-2019 sezonunda TFF 1'inci Lig'de 42 sene sonra ilk kez karşılaşmıştı. Denizlispor ve Hatayspor arasındaki rekabet pazar günkü randevuyla ilk kez Süper Lig'e taşınacak.

SAGAL 3 PUANA İNANIYORKarşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal, sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Zor bir maça çıkacaklarını belirten deneyimli oyuncu, "Bu haftanın ne kadar önemli olduğunu biz biliyoruz. Eskiden kötü bir durumdaydık. Şimdiye baktığımızda sonuçları biraz daha kendimize doğru çevirebiliyoruz. Yeni hocamızın getirdiği fikir ve taktiklerle oyunu sahaya yansıtabiliyoruz. Biz Hatay maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizlispor ile Hatayspor 15'inci randevuya çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizlispor ile Hatayspor 15'inci randevuya çıkacak - Son Dakika
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