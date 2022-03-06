Denizlispor, U17'de Balıkesirspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika

TFF Gelişim U17 Ligi ekiplerinden A. Denizlispor, sahasında ağırladığı Balıkesirspor'u 5-1 gibi net bir skorla mağlup etti.

TFF Gelişim U17 Ligi 18'inci hafta mücadelesinde kendi evinde Balıkesirspor ile karşılaşan A. Denizlispor, rakibini Nuri Kozhan, Çağan Hançar, Süleyman Bozbay, Talha Eren Ateş ve Berat Kırlangıç'ın attığı gollerle 5-1 mağlup etti. Başta sona üstün götürdüğü maçta farklı bir skorla galin gelen A. Denizlispor, haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 22'e çıkardı.

Takım olarak maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden kaptan Rıza Mert Pişirici, "İyi oynadık, kazandık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve 5- 1 gibi farklı bir galibiyet aldık" dedi.

Karşılaşmada güçlü rakiplerine karşı üstün bir oyun sergileyen oyuncularını kutlayan A. Denizlispor U17 Takımı Teknik Sorumlusu Kürşat Taş ise, hafta içerisinde maça çok iyi hazırlandıklarına dikkat çekerek; "Göztepe mağlubiyetinden sonra bu maça çok iyi hazırlandık. Önümüzdeki takımlarla puan farkının açılmasını istemiyoruz. Bu maça farklı bir hazırlık süreci yaşadık. Fazlaca gol pozisyonu çalıştık ve meyvesini de aldık. Çok fazla gol pozisyonuna giren ve değerlendiremeyen bir takımız ama inşallah bunu kırdığımıza inanıyorum. Önümüzde bir Bay haftası var ve daha sonra Menemen'e gideceğiz. Kalan maçlarımızı da en iyi şekilde devam ettirerek ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ