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Denizlispor'un geleceğini kurtaracak futbolcular yetişiyor - Son Dakika

Denizlispor'un geleceğini kurtaracak futbolcular yetişiyor

26.11.2021 12:14
Denizlispor'un geleceğini kurtaracak futbolcular yetişiyor

TFF 1. Lig U19 Ligi'nde iyi bir performans sergileyen A. Denizlispor, İstanbulspor deplasmanına büyük bir motivasyonla hazırlanıyor.

TFF 1. Lig U19 Ligi'nde iyi bir performans sergileyen A. Denizlispor, İstanbulspor deplasmanına büyük bir motivasyonla hazırlanıyor.

Ligde lider Y. Samsunspor'dan sonra 2 gol ile kalesinde en az gol ikinci durumda durumda olan A. Denizlispor Alt Yapı Koordinatörü Ali Yalçın, özellikle U19 takımının oyun olarak çok iyi durumda olduğunu belirterek; "Çocuklar doğrultusunda ilerlerler. Buda bizi memnun ediyor. Her zamanımız gibi bizim için işareti göstermek. Oyunsal yön teknik olarak doğru şekilde koyabilmeleri önemli. Bizim A takımımız bizi göndereceğimiz oyuncu bizi yarın mahcup etmeyeli. Biz yapıyoruz, daha çok önemsiyoruz. Eksikler konusunda destekleyiciler yapıyoruz. O eksik çalışmalarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Öncelikli amacımız bu çocukların A takımına sunumuzda orada yerleri. Orada iyi performans göstermeleri bizi mahcup etmemeleri. Ondan sonra tabi skor da seviniyoruz" dedi.

"Futbolcuların oyunsal anlamda gelişimleri önemli"

Futbolcuların performansından memnun olduğunu kaydeden Ali Yalçın, "Bu hafta U16 ve U17 de Göztepe'ye misafir olduk. Skor olarak U16 yendi. U17 yenildi. Amaden yenilmekten oyunsal olarak bir şeyler yapabildiklerinde bu çok gidiyor. U16'da en iyinin 5-6 tanesine yerleştirmek için gösterildi. Hepsi iyi ama özellikle içinde altı futbolcu çok daha ön plana çıktılar. Her hafta üzerine kattıklarını görüyoruz. U17 takımımız yenildi ama benim açımdan yenilmesi hiç önemli değil. Öyle güzel futbol oynuyorlar ki. Oynanan oyundan zevk aldım. Harika bir futbol oynuyorlar. Çocuklarımız gelecekler. Bizler için onlar için daha güzel hale getiririz. Gerçekten çok yetenekli oyuncularımız var. Denizlispor'un kurtaracak, büyük paralara transfer çalışmaları var bu takımların içinde. Ama o kolay daha iyi şartlarda yaşamak için gerekir. Şartlar ne kadar iyi olabilir ki çok daha iyi yetenekli çocuklar yetişir" ifadelerini kullandı.

"Takım içinde olan aile birlik ve beraberlik var"

Yeşil siyahlı takımın genç yeteneği Emir Toprak Dinç ise, "İyi çabamız var. Bu başarının planlanması bir çalışma var. Bu başarının takım içinde olan aile birlik ve beraberlik var. Gerçekten iyi bir havamız var. Bizde onların ordularını. Bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Bende iyi olduğunu düşünüyorum. Daha fazla yukarı çıkmak istiyorum. Keçiörengücü düşünülen iyi düşüncede ama gördüğümüz kırmızı kart bizi çok olumsuz etkiledi. Daha çok koşmamızı gerektirdi. İyi oyun iyi performans gibi bir performans sergiliyor. Gösterilen performans ve oyundan memnunuz. Bu İstanbul'dan iyi oyun ve hafta ile üç puan ile değerlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Denizlispor'un geleceğini kurtaracak futbolcular yetişiyor
Denizlispor'un geleceğini kurtaracak futbolcular yetişiyor
Denizlispor'un geleceğini kurtaracak futbolcular yetişiyor
Denizlispor'un geleceğini kurtaracak futbolcular yetişiyor

Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Denizlispor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor'un geleceğini kurtaracak futbolcular yetişiyor - Son Dakika Spor


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