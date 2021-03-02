Denizlispor'un gözü sakatlarda - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor'un gözü sakatlarda

02.03.2021 13:32

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisinin ardından bu hafta içini bay geçecek Yukatel Denizlispor'da teknik ekip gözünü sakat futbolculara çevirdi.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisinin ardından bu hafta içini bay geçecek Yukatel Denizlispor'da teknik ekip gözünü sakat futbolculara çevirdi. Cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor'la oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak yeşil-siyahlılarda Recep Niyaz, Veton Tusha ve Özgür Çek'in yanı sıra Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Yumlu için seferberlik ilan edildi.

Sağlık ekibinin verilen arada 4 futbolcuyu iyileştirmek için yoğun çaba harcadığı, futbolcuların da bireysel olarak çalışmalara başladığı vurgulandı. Futbolcuların tam hazır olup olmayacakları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart gören Angelo Sagal da cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor'a karşı görev alamayacak.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'un gözü sakatlarda - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Fenerbahçe'yi reddeden Zaha'nın Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu
21:03 Rakamı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz Zaha'nın G. Saray'dan alacağı ücret belli oldu
20:28 Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı
20:23 Tek bir istekleri var! Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı
20:17 Sokak ortasında eski sevgilisinin nişanlısını infaz edip intihar etti! Genç kızın feryatları sokağa inletti
20:13 Sokak ortasında eski sevgilisinin nişanlısını infaz edip intihar etti! Genç kızın feryatları sokağa inletti
19:50 Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferini açıkladı
19:45 İşte maliyeti! Galatasaray Cedric Bakambu'yu resmen açıkladı
19:25 İBB Başkanı İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu arasında gerilimli toplantı
19:24 HÜDA PAR binasına kanlı saldırı düzenleyen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 21:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlispor'un gözü sakatlarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement