Denizlispor'un gözü sakatlarda

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisinin ardından bu hafta içini bay geçecek Yukatel Denizlispor'da teknik ekip gözünü sakat futbolculara çevirdi. Cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor'la oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak yeşil-siyahlılarda Recep Niyaz, Veton Tusha ve Özgür Çek'in yanı sıra Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Yumlu için seferberlik ilan edildi.

Sağlık ekibinin verilen arada 4 futbolcuyu iyileştirmek için yoğun çaba harcadığı, futbolcuların da bireysel olarak çalışmalara başladığı vurgulandı. Futbolcuların tam hazır olup olmayacakları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart gören Angelo Sagal da cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor'a karşı görev alamayacak.