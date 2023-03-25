Tepki çekti! Dostluk maçında rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a uyarı - Son Dakika
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Tepki çekti! Dostluk maçında rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a uyarı

25.03.2023 17:55
Tepki çekti! Dostluk maçında rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a uyarı

Depremzedeler için düzenlenen Zenit maçında rakibin ensesine yapışan Mert Hakan Yandaş, Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'tan uyarı aldı.

Fenerbahçe, elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada evinde ağırladığı Zenit ile 2-2 berabere kaldı. Gençlerin performansının büyük memnuniyet yarattığı mücadele sonrasında ise artık gözler milli ara sonrası oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.

MMERT HAKAN'A UYARI

Maçta ilk golü atan Mert Hakan Yandaş'ın rakip futbolcu Bakaev'in ensesine yapışması Jorge Jesus'u kızdırdı. Fanatik'teki habere göre; Portekizli hoca, karşılaşmanın ardından öğrencisini uyardı.

Tepki çekti! Dostluk maçında rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a uyarı

KULÜBEDEN 3 SARI KART

Bu sezon pek çok maçta yedek bekleyen Mert Hakan Yandaş, kulübede yaptığı itirazlar nedeniyle 3 sarı kart görmüştü.

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Mert Hakan Yandaş, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tepki çekti! Dostluk maçında rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepki çekti! Dostluk maçında rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a uyarı - Son Dakika
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