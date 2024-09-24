Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi

Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası, ünlü veri analiz sitesi Euro Club Index şampiyonluk tahminini güncelledi. Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan maçın ardından yapılan tahmini güncellemede, Süper Lig şampiyonu 91 puanla Galatasaray olacak. Fenerbahçe 88 puanla 2. Beşiktaş ise 78 puanla ligi 3. sırada bitirecek.

24.09.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından Avrupa merkezli ünlü veri analiz sitesi Euro Club Index'den flaş bir hamle geldi. Derbi sonrası ünlü veri tahmin sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi.

ÜNLÜ SİTE "ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAK" DİYOR

Euro Club Index, Süper Lig'in şampiyonluğu için derbi sonucu sonrasında tahminini güncellerken, yeni sıralama herkesi şaşırttı. Veri sitesinin tahminine göre, Süper Lig şampiyonu 91 puanla Galatasaray olacak. Fenerbahçe 88 puanla 2. Beşiktaş ise 78 puanla ligi 3. sırada bitirecek. Trabzonspor'da 58 puanla kendine 5. sırada yer bulacak.

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cocukluk askimsin:
    8tas 3. değil 5. olacak 6 19 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Galatasaraylıyım, bu ve benzeri sitelerin yaptığı bu tarz haberlerin bir önemi yok, erken öten horozun başı gider, biz Mayıs'ta şampiyon oluruz, bu mevsimler bu aylar bizim için değil. Rehavete gerek yok. 9 5 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat 3.olmak bile size fazla :)) 8 4 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Beşiktaş şampiyon olacak! 5'likcincon ile fenev 3/1 3 4 Yanıtla
  • Ömerin Adaleti:
    Çok erken şampiyona oran vermek için. Bu köprünün altından daha çok sular geçer. Zaten Bjk ve FB hayal aleminden çıkamadılar hala. 2 2 Yanıtla
  • Miro Miloş:
    Evet tamam :) . Bu sene şampiyon BEŞİKTAŞ ???? 2 1 Yanıtla
  • Murat Acel:
    Aynen knk 2 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Trabzonspor’un galibiyeti VAR hakemi yüzünden çalınmıştır. Hırsızlık suç olmaktan çıkmıştır. 1 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    olacak oglak belli olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
15:35 Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı
15:33 Altaylı’nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
15:26 Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti
15:17 Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
15:16 Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
15:08 Galatasaray’da dalga geçiliyordu Fransa’da şov yapıyor Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 11:13:21. #1.11#
SON DAKİKA: Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement