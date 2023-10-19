Galatasaray'da derbi öncesi Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. 21 Ekim Cumartesi akşamı oynanacak zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda Ziyech takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, sarı-kırmızılıların derbi öncesi yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Dev mücadelede Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Faslı futbolcu derbinin geniş kadrosunda yer alacak.
Galatasaray ile Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Deplasman yasağının uygulanmayacağı bu karşılaşmada Beşiktaş taraftarı, tribünde yerini alacak.
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