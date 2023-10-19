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Galatasaray'da derbi öncesi Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı - Son Dakika

Galatasaray'da derbi öncesi Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı

Son Güncelleme: 19.10.2023 13:57

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, Beşiktaş derbisi öncesi takımla çalıştı. Faslı yıldız, Okan Buruk'un tercih etmesi halinde derbinin geniş kadrosunda yer alacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. 21 Ekim Cumartesi akşamı oynanacak zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda Ziyech takımla çalışmalara başladı.

GÖZLER OKAN BURUK'A ÇEVRİLDİ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, sarı-kırmızılıların derbi öncesi yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Dev mücadelede Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Faslı futbolcu derbinin geniş kadrosunda yer alacak.

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Galatasaray ile Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Deplasman yasağının uygulanmayacağı bu karşılaşmada Beşiktaş taraftarı, tribünde yerini alacak.

Hakim Ziyech, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da derbi öncesi Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da derbi öncesi Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı - Son Dakika
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