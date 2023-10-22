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Derbi zaferi sonrası Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme üstüne gönderme - Son Dakika

Derbi zaferi sonrası Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme üstüne gönderme

Son Güncelleme: 22.10.2023 08:23

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşma sonrası sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine bomba göndermelerde bulundu. Aslan'ın özellikle Beşiktaş'ın maçtan önce ''Geliyoruz'' ifadesiyle yaptığı meydan okumaya, zafer sonrası Beşiktaş takım otobüsünün hareket halindeki videosunu kullanarak ''Geri gidiyorlar'' cümlesiyle cevap vermesi siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mauro Icardi'nin yıldızlaştığı gecenin sonunda sarı-kırmızılılar ezeli rakibine olay göndermelerde bulundu.

"GERİ GİDİYOLAR"

yaptığı göndermeler içinde en fazla beğeniyi alan paylaşımların birinde Beşiktaş takım otobüsünün hareket halindeki videosu kullanılarak "Geri gidiyorlar" ifadesi yer aldı. Beşiktaş deplasman yasağının kalkmasının ardından derbi için "Geliyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

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"RE RE RE"

Galatasaray, ezeli rakibinin Rashica transferinden sonra yaptığı "Ra ra ra" paylaşımını alıntılayarak da göndermede bulundu. Sarkı-kırmızılılar, paylaşımında Mertens'in fotoğrafıyla birlikte "Re re re" ifadelerine yer verdi.

Derbi zaferi sonrası Galatasaray, Beşiktaş'ı bombalamaya doyamadı! Bir gönderme var ki taraftar çıldırdı

"BAZI SONUÇLAR DEĞİŞMEZ"

Galatasaray bir başka paylaşımında ise gecenin yıldızı Mauro Icardi'nin skor tabelasını gösterdiği fotoğrafı kullanarak, "Bazı sonuçlar değişmez..." ifadelerini kullandı.

Derbi zaferi sonrası Galatasaray, Beşiktaş'ı bombalamaya doyamadı! Bir gönderme var ki taraftar çıldırdı

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi zaferi sonrası Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme üstüne gönderme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derbi zaferi sonrası Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme üstüne gönderme - Son Dakika
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