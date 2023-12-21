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Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme - Son Dakika
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Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme

Kayserispor maçında kırmızı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Fenerbahçe'nin yıldızı Fred mücadelenin ardından, ''Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım'' ifadelerine yer verdiği bir gönderi paylaştı.

21.12.2023 - 00:04,  Güncelleme: 00:07
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Kayserispor maçının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

"HERKES BİZE KARŞI"

Brezilyalı yıldız, maçın ardından "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.

DERBİDE YOK

Kayserispor maçının uzatma dakikalarında direkt kırmızı kart gören yıldız futbolcu pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme: Herkes bize karşı
Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred\'den olay gönderme
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme - Son Dakika
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