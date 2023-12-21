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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Kayserispor maçının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Brezilyalı yıldız, maçın ardından "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Kayserispor maçının uzatma dakikalarında direkt kırmızı kart gören yıldız futbolcu pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme - Son Dakika