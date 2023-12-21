Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred\'den olay gönderme

Memur ve emekli zammı kesinleşti gibi! İşte masadaki en güçlü rakam

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Kayserispor maçının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

"HERKES BİZE KARŞI"

Brezilyalı yıldız, maçın ardından "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.

DERBİDE YOK

Kayserispor maçının uzatma dakikalarında direkt kırmızı kart gören yıldız futbolcu pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.