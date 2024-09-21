Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi - Son Dakika
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Spor

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe\'yi deplasmanda devirdi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Torreira, Mertens ve Sara atarken, Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.

21.09.2024 21:51
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Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Torreira, Mertens ve Sara atarken Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.

TORREIRA PERDEYİ AÇTI

Tempo seviyesi yüksek maçta gol perdesini 20. dakikada Torreira açtı. Durum 1-0 oldu.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

MERTENS 2 YAPTI

Torreira'nın golünün şokunu atlatamayanFenerbahçe, bu kez de 28. dakikada Mertens'in attığı golle 2-0 geriye düştü. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

SARA SAHNEDE

İkinci yarıya da baskılı başlayan Okan Buruk'un öğrencileri bu kez de 59. dakikada yeni transfer Sara ile durumu 3-0'a getirdi.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

DZEKO PENALTIDAN ATTI

3-0 sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Dzeko penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-1 oldu. Maçın geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Galatasaray, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (67)

  • Bilişim Hurda:
    ASLANLA ŞAKA OLMAZ. SIRA DİĞER KUŞTA 350 28 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    penaltı jokeride yetmedi valizini topla zortinyo. :)) 296 17 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Üzülme fenerbahçe galatasarayın bir kocası var adıda BEŞİKTAŞ 10 cu hafta gereğini yine yapıcaz 35 229 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    karga ferhat geçmiş olsun sıra 8 tasada gelecek. :)) 237 19 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Fenerbahçe çöp Galatasaray şampiyon... nokta 122 13 Yanıtla
  • Demir Şener:
    TEBRİKLER TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KULUBÜ , acımazzzz?????? 120 11 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    fener ağlama fener ağlama. :)) 107 11 Yanıtla
  • FURKAN ARIKAN:
    Kaliteli derbi için teşekkürler. uzun zamandır böyle mücadele görmemiştik . gerçektende her iki takım baya iyiydi. muslera nın gününde olması skoru belirledi 95 7 Yanıtla
  • Kadir Yılmaz:
    bakalım bu kez neyi bahane edecekler fbliler sürekli yenildikleri zaman hakemi bahane edip ağlıyorlardı. 25 2 Yanıtla
  • Kürsat Dalbay:
    Hakem kurtardi tarihi fark olurdu bence 24 2 Yanıtla
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