Derbide kazanan Eczacıbaşı Dynavit

Sultanlar Ligi 18. hafta mücadelesinde, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Misli.com Sultanlar Ligi 18. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray HDI Sigorta'yı setlerde 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk setine iyi başlayan Eczacıbaşı Dynavit, oyunun hakimiyetini sürdürerek seti 25-22 kazanırken, milli smaçör Hande Baladın, aldığı hücum sayılarıyla rakibini zorladı. Çekişmeli mücadelede, turuncu-beyazlılar, geriden gelerek sayıları eşitlerken kritik noktalarda yaptıkları defans ve servis sayıları ile seti 25-22 kazandı. Üçüncü sette rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Eczacıbaşı Dynavitli oyuncular, oyundaki üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmayı 25-16 skorla kazandı.

Turuncu-beyazlılarda günün en skorer ismi 16 sayıyla kaptan Boskovic olurken, Eczacıbaşı Dynavitli oyuncular toplamda 4 blok ve 3 servis sayısı elde etti.

Ognjenovic: "Takımımla çok mutlu ve gururluyum"

Müsabakanın ardından konuşan Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Maja Ognjenovic, çok önemli bir maç olduğunu ifade ederek, "Bu sezon Galatasaray'la oynadığımız ilk iki maçı kaybetmiştik. Bu akşamki galibiyet bizim için bu açıdan çok önemliydi ve bence çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Tüm hafta boyunca Galatasaray maçına hazırlandık, çok fazla video izledik. Bence çok başarılı geçti. Belki de kimse bu maçı üç sette kazanmamızı beklemiyordu ama bugün herkes sahada en iyi enerjisini ortaya koydu. Maçtan maça daha da fazla savaşabilen bir takım olduğumu gösteriyorduk, bugün de bunun sonuçlarını aldık. Takımımla birlikte çok mutlu ve gururluyum. Bence bu galibiyet önümüzdeki maçlar için de bize çok büyük bir motivasyon sağlayacak" şeklinde konuştu.

Boskovic: "Kazanmayı çok istiyorduk"

Kaptan Tijana Boskovic ise bugün sergiledikleri performanstan memnun olduklarının altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü oyunumuzdan ötürü çok mutlu ve gururluyum. Takımca çok iyi bir mücadele sergiledik. Bugün sahada çok motiveydik çünkü bu sezon Galatasaray'la oynadığımız ilk iki maçı kaybetmiştik. Bugün kazanmayı çok istiyorduk ve bunu kendi taraftarımızın oluşturduğu müthiş bir atmosferde başarmaktan çok keyif aldık."

Başantrenör Ferhat Akbaş: "Umarım yükselişi devam ettiririz"

Başantrenör Ferhat Akbaş da blok-defans düzenini çok iyi olduğunu dile getirerek, "Yine çok kuvvetli, çok agresif ve çok dinamik bir maç oynadık. Özellikle servis, blok-defans düzenimiz çok iyiydi. Zaten atak üzerine sürekli çalışıyoruz ve yüzdelerimiz de inanılmaz arttı. Planlarımız doğrultusunda hem mental olarak, hem de fiziksel olarak çok ciddi seviyede yükselişe geçiyoruz. Umarım bunu aynı şekilde devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

Salon: Eczacıbaşı Spor

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Simge (L), Elif, Gözde.

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin, Fatma, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze, Gizem (L), Beren, Sude Zeynep, Sude.

Setler: 3-0 (25-22,25-22, 25-16)

Süre: 83 dakika (27,31,25) - İSTANBUL