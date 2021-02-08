Derbide kazanan taraf VakıfBank - Son Dakika
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Derbide kazanan taraf VakıfBank

Derbide kazanan taraf VakıfBank

08.02.2021 21:47

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLERHakemler: Erol Akbulut, Recep KarakoçVAKIFBANK: Kübra, Ognjenovic, Meliha, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ayça (L), Guimaraes, Gözde, CansuECZACIBAŞI VİTRA: Saliha, Beyza, Elif, Hande, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), Fatma, Mirkovic, Melis, MelisaSETLER: 3-0...

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLERHakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

VAKIFBANK: Kübra, Ognjenovic, Meliha, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ayça (L), Guimaraes, Gözde, CansuECZACIBAŞI VİTRA: Saliha, Beyza, Elif, Hande, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), Fatma, Mirkovic, Melis, MelisaSETLER: 3-0 (25-19, 25-20, 25-18)

SÜRE: 85 dakika (28, 30, 27)

Misli.com Sultanlar Ligi 27'nci hafta mücadelesinde VakıfBank sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, bu sonuçla 25'inci galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Recep Karakoç, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Derbide kazanan taraf VakıfBank - Son Dakika
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