Büuük heyecana sahne olan Süper Lig'de 29. hafta sona erdi.
Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazandı. Haftanın maçında ise Beşiktaş ile Galatasaray, derbide karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.
71 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, haftaya BAY geçecek. Fenerbahçe ise Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin kazanması durumunda zirvedeki puan farkı 3'e düşecek. Haftanın sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte güncel şampiyonluk oranları;
Son Dakika › Spor › Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları - Son Dakika
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