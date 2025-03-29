Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı maçta sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.
Maçın 34. dakikasında Ernest Muçi, Przemyslaw Frankowski'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Przemyslaw Frankowski'ye sarı kart çıkardı.
VAR'da görev yapan Polonyalı hakem Pawel Pskit, Yasin Kol'u pozisyonu izlemesi için çağırdı. Pozisyonu izleyen Yasin Kol, Przemyslaw Frankowski'ye çıkardığı sarı kartı iptal etti ve daha sonra kırmızı kar gösterdi.
Son Dakika › Spor › Derbiye damga vuran an! VAR uyardı, Galatasaray 10 kişi kaldı - Son Dakika
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