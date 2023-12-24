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Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi golsüz berabere bitti. Mücadelede 45 faul ve 7 sarı kart çıktı.

24.12.2023 - 20:45,  Güncelleme: 21:14
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede gol sesi çıkmadı.

BİR İSABETLİ ŞUT VE 45 FAUL

Büyük heyecana sahne olan derbide iki takımda ilk 45 dakikada isabetli şut atamazken toplamda 20 kez faul yaptı. İkinci yarıda ise tek isabetli şut ve 25 faul çıktı.

Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile golsüz berabere kaldı

SARI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Ezeli rakiplerin nefes kesen mücadelesinde toplam 7 sarı kart çıktı. Fenerbahçe'de Osayi, İrfan Can ve King, Galatasaray'da ise Torreira, Boey, Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile golsüz berabere kaldı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray 44 puanda kaldı. Böylelikle de dev derbi sonrası lider koltuğunda averajla Fenerbahçe kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise Konyaspor'u konuk edecek.

Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile golsüz berabere kaldı
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (12)
  • Alperen Umut: Boş boş muhabbet yapıp kendinizi kandırmayın Maçın özeti Fener beraberliğe sevindi Galatasaray yenemediğine üzüldü. Yanıtla 1 8
  • serdar üçb: 0 kalite saçma sapan bir maç Yanıtla 7 0
  • Alperen Umut: Galatasaray bu sene şampiyon olur kendi sahanda Galatasarayı yenemiyorsan alisamiyende Galatasaray sizi yer borda mavi olarak tam destek devam Yanıtla 8 8
  • mert çelik: şu maçlardaki bahis olaylarını kaldırsınlar artık kumar gibi yasaklansın,yok berabere olursa 2 katmış yok bırı yenerse 3 katmış bılmem ne Yanıtla 4 2
  • Özcan Kuvan: Resmen kurgu bir maç izledik. Heyecan devam etsin aman ara açılmasın hesabı. Yanıtla 8 0
  • serdar üçb: Aynen 2 0
  • Recep Yaşakan: Galatasaray daha iyi oynadı yani Galatasaray daha gole yakındır bir de Fenerbahçe kendi evinde oynadı Galatasaray olsaydı farklı yapardı kendi evinde Yanıtla 14 16
  • Necati Kaya: Fener kümeye. Yanıtla 8 8
  • serdar üçb: Cimbom kümeye 6 7
  • Mevlut Emre: Yaw he he gs kendi evinde fark atarmış kasım paşa ile oynamiyo ki kendi evinde fark atsın gören diyecek yurt dışına çıkmış galatasaray ne var ikiside istanbulda senin evin benim evimi var fark atacak kadar iyi oynayan takım burda 1.0 da olsa alırdı icardi icardi dediniz hani nerde atsındı adamı böyle ederler icardiyide golsüz evine yolarlar bide diyo fark atarlar sen kaç tane takıma fark atirdinda gelip fenere fark atiriyosun kısacası ikisi de güçlü takımdı böyle bitmeside gayet normal de geç Yanıtla 10 3
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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika


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