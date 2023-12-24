Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı

Yapılan faul sayısı "Yok artık" dedirtecek cinsten! Dev derbide gol hariç herşey var

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede gol sesi çıkmadı.

BİR İSABETLİ ŞUT VE 45 FAUL

Büyük heyecana sahne olan derbide iki takımda ilk 45 dakikada isabetli şut atamazken toplamda 20 kez faul yaptı. İkinci yarıda ise tek isabetli şut ve 25 faul çıktı.

SARI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Ezeli rakiplerin nefes kesen mücadelesinde toplam 7 sarı kart çıktı. Fenerbahçe'de Osayi, İrfan Can ve King, Galatasaray'da ise Torreira, Boey, Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray 44 puanda kaldı. Böylelikle de dev derbi sonrası lider koltuğunda averajla Fenerbahçe kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise Konyaspor'u konuk edecek.