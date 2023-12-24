Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede gol sesi çıkmadı.
Büyük heyecana sahne olan derbide iki takımda ilk 45 dakikada isabetli şut atamazken toplamda 20 kez faul yaptı. İkinci yarıda ise tek isabetli şut ve 25 faul çıktı.
Ezeli rakiplerin nefes kesen mücadelesinde toplam 7 sarı kart çıktı. Fenerbahçe'de Osayi, İrfan Can ve King, Galatasaray'da ise Torreira, Boey, Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.
Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray 44 puanda kaldı. Böylelikle de dev derbi sonrası lider koltuğunda averajla Fenerbahçe kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise Konyaspor'u konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika