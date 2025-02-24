Osimhen'den Mert Hakan'a ortalığı karıştıracak hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Osimhen'den Mert Hakan'a ortalığı karıştıracak hareket

Geniş Video İzle

Galatasaray golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde rakip ceza sahasında yerde kalınca penaltı bekledi. Bu pozisyonun ardından oyun devam ederken Nijeryalı golcü, sarı-lacivertlilerin yedek kulübesindeki Mert Hakan Yandaş ile gerginlik yaşadı. Bu esnada Osimhen'i Mert Hakan'ı işaret ederek sus işareti yaptığı görüldü.

24.02.2025 20:50  Güncelleme: 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde 33. dakikada sinirler gerildi. Gergin anlarda başrollerde Victor Osimhen ve Mert Hakan Yandaş vardı.

OSIMHEN PENALTI BEKLEDİ

Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Osimhen ve Galatasaray yedek kulübesi penaltı bekledi.Hakem Vincic, VAR'ı bir süre dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

Penaltı pozisyonu;

Dev derbide gergin anlar: Başrolde Osimhen ve Mert Hakan var

MERT HAKAN'A "SUS" İŞARETİ YAPTI

Bu sırada Victor Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesineki Mert Hakan Yandaş arasında kısa süreli söz dalaşı yaşandı. Bu olayın ardından Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı. Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.

İşte o anlar;

Dev derbide gergin anlar: Başrolde Osimhen ve Mert Hakan var
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Dev derbide gergin anlar: Başrolde Osimhen ve Mert Hakan var
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Dev derbide gergin anlar: Başrolde Osimhen ve Mert Hakan var
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Dev derbide gergin anlar: Başrolde Osimhen ve Mert Hakan var
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Dev derbide gergin anlar: Başrolde Osimhen ve Mert Hakan var
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Osimhen'den Mert Hakan'a ortalığı karıştıracak hareket
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Osimhen\'den Mert Hakan\'a ortalığı karıştıracak hareket

Mert Hakan Yandaş, Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'den Mert Hakan'a ortalığı karıştıracak hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kenan KODALAK:
    MERT HAKAN ÇİRKEFLİK İÇİN SÖZLEŞME YENİLEDİ GÖREVİNİ YAPIYOR 17 14 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Saha için de kırk takla attığı yetmedi ,saha dışında taklaya devam ediyor MH Yandaş. 18 12 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Mert Hakan adın gibi Mert olsana zorla sövdürüyon kendine hoşuna mı gidiyor 16 10 Yanıtla
  • Apple User:
    takla atip penalti alirken çirkeflik olmuyo 14 6 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Buna bile penalti bekledi Osuruk'men 11 7 Yanıtla
  • Sk 06:
    ADAMIN KIŞKIRTIN SONRA YARGILAYIN HERŞEYİ HAKEDİYOR şike saray 3 10 Yanıtla
  • Casper:
    Sizde İyice şişirin böyle futbol olmaz olsun reziller korkuyorlar 4 4 Yanıtla
  • Yahya Sarsılmaz:
    Adam olsan kulübede değil sahada olurdun demeki seni adam yerine koyan yok ancak havlarsin 2 1 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    Mert tam bir köpek 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:03 Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray’a geliyor Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor
20:49 Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD’den hayır oyu Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu
20:34 Fenerbahçe’nin Galatasaray’a attığı gol iptal oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
20:16 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı
18:31 Canlı anlatım Kıran kıran maçta tempo inanılmaz Canlı anlatım! Kıran kıran maçta tempo inanılmaz
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
09:04 Trump, Duda’yı 1,5 saat kapısında bekletti Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti
08:55 Survivor’a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik
08:53 Kar yağışı terk etmiyor Meteoroloji’den yeni uyarı Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 21:48:42. #1.12#
SON DAKİKA: Osimhen'den Mert Hakan'a ortalığı karıştıracak hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.