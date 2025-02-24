Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde 33. dakikada sinirler gerildi. Gergin anlarda başrollerde Victor Osimhen ve Mert Hakan Yandaş vardı.
Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Osimhen ve Galatasaray yedek kulübesi penaltı bekledi.Hakem Vincic, VAR'ı bir süre dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.
Penaltı pozisyonu;
Bu sırada Victor Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesineki Mert Hakan Yandaş arasında kısa süreli söz dalaşı yaşandı. Bu olayın ardından Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı. Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Osimhen'den Mert Hakan'a ortalığı karıştıracak hareket - Son Dakika
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