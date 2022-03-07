Dev karşılaşma! Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırlıyor - Son Dakika
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Dev karşılaşma! Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırlıyor

07.03.2022 20:13

Beşiktaş, Başakşehir ile kritik maça çıkıyor. Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başladı.

44 puanlı Kara Kartal, taraftar desteğini arkasına alarak kazanmayı ve sıralamada rakibinin üzerine çıkmayı hedefliyor. 4 maçlık galibiyet serisi Karagümrük karşısında sona eren 46 puanlı Başakşehir ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor.

YOĞUN İLGİ

Karşılaşmanın kadın ve çocuk taraftarlara ücretsiz olacağının açıklanmasından sonra Siyah Beyazlı taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi.

DERBİ ÖNCESİ ALARM

Kartal'da, Başakşehir karşılaşması öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Larin, Rıdvan ve Teixeira ve Welinton bu akşam kart görmeleri durumunda bir sonraki maç olan Galatasaray deplasmanında yer alamayacak.

BELÖZOĞLU REKOR PEŞİNDE

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de teknik direktör olarak Fenerbahçe 'nin başında 10, Başakşehir'le de 19 müsabakada görev yaptı. Belözoğlu, Sarı Lacivertli takımla 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, turuncu-lacivertli ekipte ise 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Spor Toto Süper Lig'de toplamda 29 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetlik istatistik yakalayan Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçını kazanması halinde ilk 30 maçında 20 galibiyete ulaşan üçüncü yerli teknik direktör olacak. Bu alanda 27 maçla Coşkun Özarı ve 30 mücadeleyle İsmail Kartal ilk iki sırada yer alıyor.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın.

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Aleksic, Trezeguet, Okaka.

CANLI ANLATIM

Dakika 19: YİNE KAÇTI! Beşiktaş'ın yakaladığı üçüncü pozisyonda Güven, ara pasında Can Bozdoğan'ı gördü. Genç futbolcunun karşı karşıya kaldığı anda vuruşu direğin yanından auta çıktı.

Dakika 19: Beşiktaş, 1 dakikada iki net GOL fırsatından yararlanamadı.

Dakika 18: Beşiktaş yine etkili geldi! Teixeira'nın ara pasında ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın vuruşu bir kez daha auta çıktı.

Dakika 18: Başakşehir çıkarken büyük bir hata yaptı. Topu kapan Ghezzal muhteşem bir pasla Güven'i gördü. Güven'in ortasında Kenan'ın vuruşu auta çıktı.

Dakika 15: Karşılaşmada tempo hayli düşük.

Dakika 4: Beşiktaş etkili geldi! Kenan Karaman, sol kanatta rakibi Caicara'yı çalımladı. İçeriye çevirdiği topta kaleci Volkan başarılı.

Dakika 2: Tolga Ciğerci'nin Beşiktaş savunmasının arkasına atmak istediği top, Rosier'de kaldı.

Dakika 1: Maç başladı.

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Son Dakika Spor Dev karşılaşma! Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırlıyor - Son Dakika


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