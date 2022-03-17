Galatasaray-Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu! Torrent'ten şaşırtan tercihler - Son Dakika
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Galatasaray-Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu! Torrent'ten şaşırtan tercihler

17.03.2022 19:21

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. İspanyol deviyle deplasmanda golsüz berabere kalan temsilcimiz, taraftarı önünde kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlıyor. Camp Nou'da rakibiyle golsüz berabere kalan temsilcimiz, Nef Stadı'nda taraftarının önünde galibiyeti hedefliyor.

Dev maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray-Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tek eksik Arda Turan. Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de Barcelona'ya karşı mücadele edemeyecek. Barcelona'da Dani Alves UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almazken, sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde ve Ez Abde kadroda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Inaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van aanholt, Taylan, Berkan, Cica, Kerem, Babel, Gomis.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenki de Jong, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang.

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Son Dakika Spor Galatasaray-Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu! Torrent'ten şaşırtan tercihler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray-Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu! Torrent'ten şaşırtan tercihler - Son Dakika
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