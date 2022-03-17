Galatasaray-Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu! Torrent'ten şaşırtan tercihler - Son Dakika

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlıyor. Camp Nou'da rakibiyle golsüz berabere kalan temsilcimiz, Nef Stadı'nda taraftarının önünde galibiyeti hedefliyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tek eksik Arda Turan. Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de Barcelona'ya karşı mücadele edemeyecek. Barcelona'da Dani Alves UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almazken, sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde ve Ez Abde kadroda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Inaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van aanholt, Taylan, Berkan, Cica, Kerem, Babel, Gomis.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenki de Jong, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang.