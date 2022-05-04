Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle dalga konusu oldu - Son Dakika
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Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle dalga konusu oldu

04.05.2022 22:42

Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçında Real Madrid, sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadelenin spikeri Ertem Şener'in, İspanyol devinde forma giyen Vinicius Junior için "Çocuk adam" benzetmesini yapması sosyal medyada dalga konusu oldu. Futbolseverleri ekranları başında kahkahalara boğan bu benzetmeyle ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından 2. finalist bu gece belli oluyor. İngiltere'deki maçı 4-3 kazanan Manchester City, rövanşta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in konuğu oldu. Şifresiz yayınlanan karşılaşmanın spikerliğini yapan Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı için kullandığı benzetmeyle futbolseverleri güldürdü.

Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle dalga konusu oldu
Vinicius Junior

"ÇOCUK ADAM"

Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için "Çocuk adam" benzetmesi yaptı. Bu benzetme futbolseverler arasında dalga konusu olurken, sosyal medyada kısa süre içerisinde yüzlerce paylaşım yapıldı. Bazıları "Çocuk adam" benzetmesini komik bulurken, bazı futbolseverler de anlamsız buldu.

Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü
YORUMLAR
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Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi Man City, Real Madrid maçına hazırlanıyor Man City, Real Madrid maçına hazırlanıyor

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Son Dakika Spor Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle dalga konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle dalga konusu oldu - Son Dakika
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