Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor\'u deplasmanda 3-2 yendi

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Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

FRED PERDEYİ AÇTI

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Fred, 30 metreden çok şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İSMAİL KARTAL'A MADDE İSABET ETTİ

Fenerbahçe'nin Fred ile bulduğu golün ardından tribünden atılan yabancı maddenin İsmail Kartal'a isabet etmesi sonucu Fenerbahçe sağlık ekibi tecrübeli teknik adamın kafasına ve boynuna buz tedavisi uyguladı.

YİNE FRED

Kıran kırana geçen maçın ilk yarısının uzatma anlarında ilk golün sahibi Fred, bir gol daha atarak skoru 2-0'a getirdi. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

BARDHI FARKI AZALTTI

İkinci yarı baskılı oynayan Trabzonspor, 62. dakikada sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. serbest vuruşu kullanan Bardhi direkt kaleye vurdu. Direk dibine giden topa Livakovic uzansa da topu çıkarmaya yeterli olmadı. Durum 2-1 oldu.

TREZEGUET PENALTIDAN ATTI

76'da ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta Halil Umut Meler, Djiku'nun Denswill'e yaptığı tehlikeli harekete penaltı düdüğünü çaldı. Djiku sarı kart gördü. Topun başına geçen Trezeguet, skoru 2-2 yaptı.

BATSHUAYI FİŞİ ÇEKTİ

87. dakikada sol kanatta Tadic'in ortasında seken topu önünde bulan Batshuayi düzgün bir vuruşta kaleci Uğurcan'ı avladı. Fenerbahçe maçı 3-2 kazandı.