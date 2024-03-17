Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi - Son Dakika
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Spor

Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Trabzonspor, Bardhi'nin serbest vuruş golü ve Trezeguet'in penaltı golü ile beraberliği yakalasa da, Fenerbahçe maçı 3-2 kazanmayı başardı.

17.03.2024 22:35  Güncelleme: 22:56
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Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

FRED PERDEYİ AÇTI

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Fred, 30 metreden çok şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

İSMAİL KARTAL'A MADDE İSABET ETTİ

Fenerbahçe'nin Fred ile bulduğu golün ardından tribünden atılan yabancı maddenin İsmail Kartal'a isabet etmesi sonucu Fenerbahçe sağlık ekibi tecrübeli teknik adamın kafasına ve boynuna buz tedavisi uyguladı.

Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

YİNE FRED

Kıran kırana geçen maçın ilk yarısının uzatma anlarında ilk golün sahibi Fred, bir gol daha atarak skoru 2-0'a getirdi. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

BARDHI FARKI AZALTTI

İkinci yarı baskılı oynayan Trabzonspor, 62. dakikada sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. serbest vuruşu kullanan Bardhi direkt kaleye vurdu. Direk dibine giden topa Livakovic uzansa da topu çıkarmaya yeterli olmadı. Durum 2-1 oldu.

TREZEGUET PENALTIDAN ATTI

76'da ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta Halil Umut Meler, Djiku'nun Denswill'e yaptığı tehlikeli harekete penaltı düdüğünü çaldı. Djiku sarı kart gördü. Topun başına geçen Trezeguet, skoru 2-2 yaptı.

Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

BATSHUAYI FİŞİ ÇEKTİ

87. dakikada sol kanatta Tadic'in ortasında seken topu önünde bulan Batshuayi düzgün bir vuruşta kaleci Uğurcan'ı avladı. Fenerbahçe maçı 3-2 kazandı.

Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor\'u deplasmanda 3-2 yendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • bilal doğan: Trabzonspor taraftarının maç içerisinde ve maç sonunda yaptıklarından sonra ne kadar karaktersiz oldukları bir kez daha ortaya çıkmıştır yazıklar olsun 93 10 Yanıtla
  • Selam Merhaba: Ağlayabilirsiniz hamsiler 83 11 Yanıtla
  • ferhat eser: Bir Beşiktaşlı olarak şampiyon fenerbahçeyi tebrik ederim helal olsun 65 7 Yanıtla
  • Fatih Seval: Noldu hamsiler zurnayı verdik elinize hem taraftarına hem oyuncusuna sizi gidi küçük balıklar sizi adam olun 63 5 Yanıtla
  • talat cingöz: asla Fenerbahçe'nin önüne geçemeyecek sin !. 46 4 Yanıtla
  • Kayra Emir: helal olsun Fenerbahçe 16 1 Yanıtla
  • Kasim Ozdal: Bu fener gs yi yenemez 1 6 Yanıtla
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