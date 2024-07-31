Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması - Son Dakika
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Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması

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Fenerbahçe, Lugano maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın sağ dizinde iç yan bağ hasarı tespit edildiğini duyurdu. Tecrübeli orta saha, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

31.07.2024 12:26
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Fenerbahçe, Lugano maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fred'in sağlık durumu taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı-lacivertli takım, 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığına dair bir açıklama yaptı.

SAĞ DİZİNDEN SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Fred'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

3-4 HAFTA YOK

Lugano karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanan ve yerini 31. dakikada İsmail Yüksek'e bırakan Brezilyalı yıldız, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

MOURINHO'NUN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano karşılaşmasının ardından Fred için, "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bunu göreceğiz ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünüyorum." demişti.

Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe\'den taraftarları kahreden Fred açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Lugano, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Muharrem Tulumce: Zaten kronik sakat Manchester ve menajerleri iy bir satış Fenerbahçe’ye başardılar dikat ederseniz Brezilya mili takım kadrodan çikarılmış 13 12 Yanıtla
  • Mert Doğan: Bu çocuk bize hiç yaramadı, takımın geçen sene olmazsa olmazıydı, ne olacak şimdi!!!! 18 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: rakipler için kayıp 2 6 Yanıtla

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