Bol gollü dev maçta kazanan yok! Beşiktaş ile Başakşehir, puanları bölüştü - Son Dakika
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Bol gollü dev maçta kazanan yok! Beşiktaş ile Başakşehir, puanları bölüştü

07.03.2022 21:51
Bol gollü dev maçta kazanan yok! Beşiktaş ile Başakşehir, puanları bölüştü

Zirve hattını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Başakşehir zorlu deplasmanda 2 kez öne geçti, Beşiktaş yakaladı. Net pozisyonların olduğu dev karşılaşma kazanan çıkmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Başakşehir 2 kez öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı.

Bol gollü dev maçta kazanan yok! Beşiktaş ile Başakşehir, puanları bölüştü

İLK YARIDA GOL YAĞMURU

Başakşehir'de perdeyi Trezeguet açtı. Yeni transfer Trezeguet, bu maçı da boş geçmedi. Kara Kartal'da Batshuayi'nin yerine tercih edilen Güven skoru eşitledi. İlk yarının son anlarında Okaka Başakşehir'i öne geçirdi.

KARTAL ÇOK KAÇIRDI

Beşiktaş ikinci yarıda daha baskılı ve etkili olan taraftı. Siyah-Beyazlılar net fırsatlar yakaladı ancak değerlediremedi. Kenan Karaman'ın attığı gol eşitliği getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı, puanlar bölüşüldü.

Bol gollü dev maçta kazanan yok! Beşiktaş ile Başakşehir, puanları bölüştü

8 MART JESTİ

Beşiktaş, 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla kadın ve 12 yaş altı çocuklara maçı ücretsiz yaptı. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi, Başkan Çebi tribünlere katılıp fotoğraf çektirdi.

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Son Dakika Spor Bol gollü dev maçta kazanan yok! Beşiktaş ile Başakşehir, puanları bölüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bol gollü dev maçta kazanan yok! Beşiktaş ile Başakşehir, puanları bölüştü - Son Dakika
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