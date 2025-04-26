Devam kararı alan Ali Koç takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı - Son Dakika
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Spor

Devam kararı alan Ali Koç takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, görevi bırakmayacağını ve teknik direktör Jose Mourinho ile devam edeceklerini duyurdu. Koç, "Mourinho'nun seneye şampiyon olacağından şüphem yok." dedi.

26.04.2025 16:11  Güncelleme: 16:33
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı gerçekleştirildi. Ali Koç, görevi bırakmayacağını ve Jose Mourinho ile de seneye şampiyon olacaklarını ifade etti.

MOURINHO İLE DEVAM KARARI

Mourinho ile seneye devam edeceğini resmen duyuran Ali Koç, "Mourinho ilk geldiğinde ona 'burası başka bir yere benzemez, ülkeyi iyi tanı' dedim. Tanımaya başlıyor. Mourinho Hocamızla iki sene kontrat yaptık, istikrardan yanayız, artık her sene hoca değiştirmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SENEYE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Seneye şampiyon olacaklarını söyleyen Ali Koç, "Yıllarca değişmeyen o yapı, çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek başta bir önceki TFF başkanı, yönetim kurulu, özgül ağırlığı yüksek hakemler, gözlemcileri, TFF profesyonelleri ve kurullarda görev yapan isimler futboldan silinmişti. Mourinho'nun seneye şampiyon olacağından şüphem yok." dedi.

Devam kararı alan Ali Koç takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı
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Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Devam kararı alan Ali Koç takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 263471+×÷:
    altı senedir hep ayni teranw..Allah aşkına eger zerre kadar utanman ve Fenerbahçe sevgin varsa morinhonu da al ve defol git 75 0 Yanıtla
  • bindokuzyüzüç semih:
    bu TFF den memnunsun demek, tabi ne istediyseniz yaptı... kırmızı görmezsin, rakiplerin penaltı kazanamaz işine geliyor... BEŞİKTAŞ düşmanına istifa demedikçe yalnız kalmaya mahkumsun, sıkışınca BEŞİKTAŞ desteği isteme bundan sonra... Okan bile bizi maç sonu tebrik etti, Mou 10 maç yapsak 8ini biz kazanırız diye ağladı hafta boyu. Devamlı Türkleri aşağılayan adamı tutuyo bi de hadi oradan... Senin derdin spor mu başka şey mi belli değil 59 1 Yanıtla
  • Muhammedd:
    her sene aynı oyalayıcı boş laflar :D sanki siyasi parti yönetiyor taraftarı güdüyor :D Kayseri 9 eksik gelmiş... her sene öyle maçlar pozisyonlar oluyor ki ilahi uyarıları görün... ALLAH var ALLAH kötülüklere devam ettikçe yıllarca cezasını çekeceklerdir, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir. çünkü ALLAH tuzak kuranlara en güzel karşılığı verendir" :) 48 1 Yanıtla
  • Göztepeli:
    uyuyun siz daha BJK GS TS yöneticileri! en büyük kulüplerin başındasınız ama acizce fedesayonun her türlü haksızlığı yapmasına sadece seyirci kalıyosunuz... tff mhk, fb yöneticilerini kollama kurumu olmuş. şehir şehir kulüp kulüp hak yiyorlar ayrıcalık sağlıyorlar her türlü adaletsizliği yapıyorlar. ama ALLAH da böylelerine kupa yüzü göstermez tabi :) 33 1 Yanıtla
  • Ismail Cicek:
    Erken havlu atmışsın başkan bu sene karşında GALATASARAY gibi büyük kulüp varken sen hiç şampiyon olamazsın 19 3 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    fanatik Galatasaraylıyim yazık şu taraftara üzülüyorum. 17 4 Yanıtla
  • Tarafsız:
    2019 dan beri zaten her sene başı şampiyon oluyorsunuz 15 0 Yanıtla
  • 1905:
    bu seneye ne oldu. ?????? 10 0 Yanıtla
  • Murat Özden:
    siz bu helvayı yiyemeyeceksiniz anlaşıldı 8 0 Yanıtla
  • Elisa21:
    KENDİ AĞZIYLA DEDİ BEN BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE ŞAMPİYON YAPMAZLAR DİYE DAHA NE EKİM'E OTURUYORSUN 7 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Zaten 3 büyükler ve Trabzon her sene şampiyon olucaz diye başlıyor. 5 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Sen olduğun sürece köye yağmur yağmayacak)))))) 5 0 Yanıtla
  • Elisa21:
    ASIL DİKTATÖR LÜK CHP VE FENER DE VAR 1 1 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    lig bitmemiş havlu atan bir başkandan kimseye fayda gelmez. kokular geliyor burnuma, maçlarda bişiler olursa ve şampiyon fb olursa şaşırmam 1 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    okan buruk bu işe ne diyor 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    haaaaaaaaaaaa 0 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    hani bu sene öyle bir kadro kuracaktın ki açık ara şampiyon olacaktın, fırıldak dan masallar 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    He he aynı nakarat hep aynı ayni 0 0 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    kongreye git fenerliler karar versin olurmu 0 0 Yanıtla
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