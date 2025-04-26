Devam kararı alan Ali Koç takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı

bindokuzyüzüç semih:

bu TFF den memnunsun demek, tabi ne istediyseniz yaptı... kırmızı görmezsin, rakiplerin penaltı kazanamaz işine geliyor... BEŞİKTAŞ düşmanına istifa demedikçe yalnız kalmaya mahkumsun, sıkışınca BEŞİKTAŞ desteği isteme bundan sonra... Okan bile bizi maç sonu tebrik etti, Mou 10 maç yapsak 8ini biz kazanırız diye ağladı hafta boyu. Devamlı Türkleri aşağılayan adamı tutuyo bi de hadi oradan... Senin derdin spor mu başka şey mi belli değil