Devler Ligi\'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti

Spor

Parkta yere uzanıp kadına bakarak kendini tatmin etti

Real Madrid'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını tahmin eden sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry'e Türkiye- Avusturya maçının sonucu soruldu. Tüm dünyanın gündemine oturan o köpeğin hangi tahminine göre Türkiye Avusturya karşısında 2-1'lik skorla galip gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ TUTMUŞTU

Steph Furry, burnuyla bir topu kazanan ülkenin bayrağının bulunduğu sepete atarak maçların galibini seçiyor. Sevimli köpek Furry, Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin etmişti.

"TÜRKİYE UZATMALARDA 2-1 KAZANACAK" DİYOR

Sevimli köpek ülkemizden yana tahminini kullanarak Türkiye'nin maçtan 2-1 galip ayrılacağını tahmin etti. Köpek ayrıca Türkiye'nin 2-1'lik Avusturya galibiyetinin uzatmalar sonucu geleceğini de söyledi.