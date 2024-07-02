Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti - Son Dakika
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Spor

Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti

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Şampiyonlar Ligi'nin kazananını doğru tahmin eden sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, Türkiye-Avusturya maçının sonucunu da tahmin etti. Furry, Türkiye'nin Avusturya karşısında 2-1'lik skorla galip geleceğini belirtti.

02.07.2024 14:20  Güncelleme: 15:47
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Real Madrid'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını tahmin eden sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry'e Türkiye- Avusturya maçının sonucu soruldu. Tüm dünyanın gündemine oturan o köpeğin hangi tahminine göre Türkiye Avusturya karşısında 2-1'lik skorla galip gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ TUTMUŞTU

Steph Furry, burnuyla bir topu kazanan ülkenin bayrağının bulunduğu sepete atarak maçların galibini seçiyor. Sevimli köpek Furry, Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin etmişti.

"TÜRKİYE UZATMALARDA 2-1 KAZANACAK" DİYOR

Sevimli köpek ülkemizden yana tahminini kullanarak Türkiye'nin maçtan 2-1 galip ayrılacağını tahmin etti. Köpek ayrıca Türkiye'nin 2-1'lik Avusturya galibiyetinin uzatmalar sonucu geleceğini de söyledi.

Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Devler Ligi\'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti

Sosyal Medya, Real Madrid, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Özmen Sefer: kopegin akliyla ulke tahmini vay halime ulkemin . 71 8 Yanıtla
    ferhat eser: konu açılmışken böyle tatlı sevimli minik dostlarımız korunmalı büyük ve saldirgan köpekler direk uyutulmalı 12 7 Murat Çevre: Haberi yapan arkadaşı tedaviye götürün lütfen 9 4 Ensar YILDIRIM: Ferhat senide uyutmalı 8 4 mürsel sarıteke: Sivrisinek de yazın geldiğini anlatıyor bize 0 0
  • Hamdi Kaya: vay anasına Türk futbolu bir finoya kalmış. 38 5 Yanıtla
    bulent sen: ????hahahaaa 1 0
  • Ceylan Güzel: işimiz köpeklere kaldıysa vay halimize 25 2 Yanıtla
  • ALİÇO null: akıl o kadar işte 21 2 Yanıtla
  • Muharrem Tulumce: Kesin Fenerbahçe Şampion 7 11 Yanıtla
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