Türkiye'nin adı devlerin arasında var mı? EURO 2024'te 1. torba netleşti

2 Aralık'ta çekilecek kura öncesi EURO 2024'te 1. torba belli oldu. Türkiye, turnuvanın favorilerinin yer aldığı ilk torbada bulunmuyor.
A Milli Takım, EURO 2024'e Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere ve İspanya'nın yer aldığı 1. torbadankatılamayacak. Ay-yıldızlılar, grubunu lider bitirmesi halinde 2. torbadan gruplarda yer alacak. Ay-yıldızlılar, 2. olursa 3. torbadan gruplara kalacak.
EURO 2024'te muhtemel gruplar şöyle:
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