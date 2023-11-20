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Türkiye'nin adı devlerin arasında var mı? EURO 2024'te 1. torba netleşti - Son Dakika

Türkiye'nin adı devlerin arasında var mı? EURO 2024'te 1. torba netleşti

EURO 2024'e 1. torbadan katılacak takımlar kesinleşti. Türkiye bu torbada yer almazken, grubunu 1. bitirirse 2. torbada yer alacak. A Milli Takım'ı 1. torbadan güçlü rakipler bekliyor.

20.11.2023 16:20  - Güncelleme: 16:25

2 Aralık'ta çekilecek kura öncesi EURO 2024'te 1. torba belli oldu. Türkiye, turnuvanın favorilerinin yer aldığı ilk torbada bulunmuyor.

1. TORBADA DEVLER VAR

A Milli Takım, EURO 2024'e Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere ve İspanya'nın yer aldığı 1. torbadankatılamayacak. Ay-yıldızlılar, grubunu lider bitirmesi halinde 2. torbadan gruplarda yer alacak. Ay-yıldızlılar, 2. olursa 3. torbadan gruplara kalacak.

EURO 2024'te muhtemel gruplar şöyle:

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Son Dakika Spor Türkiye'nin adı devlerin arasında var mı? EURO 2024'te 1. torba netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin adı devlerin arasında var mı? EURO 2024'te 1. torba netleşti - Son Dakika
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