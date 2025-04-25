Devreye girerlerse alırlar! Transferde Fenerbahçe\'nin canını sıkan gelişme

Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Kim Min-Jae'yi tekrar kadrosuna katmak istediği öne sürülen Fenerbahçe'ye, söz konusu transferde dişli bir rakip çıktı. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Juventus, Güney Koreli stoper için yaz transfer döneminde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

NAPOLİ'YE ALMIŞTI, JUVE'YE DE İSTİYOR

Napoli'nin 2022-23 sezonundaki şampiyonluğunda kilit rol oynayan Kim Min-jae, o dönem sportif direktörlük görevinde bulunan Cristiano Giuntoli tarafından transfer edilmişti. Şimdi Juventus'un başında olan Giuntoli, eski yıldızını yeniden Serie A'ya kazandırma düşüncesinde.

SERİE A'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Bayern Münih'te bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve sakatlıklarla boğuşan Kim'in satış listesine konulabileceği konuşuluyor. Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi olsa da, oyuncunun Serie A'ya dönüş fikrine sıcak bakabileceği belirtiliyor.

İLK HEDEF HANCKO

İtalyan devininin savunmada liderlik yapabilecek, güçlü ve tecrübeli bir isme ihtiyacı olduğu ve Min-Jae'nin de bu profile uyduğu aktarılsa da öncelikli hedefinin Feyenoord'un Slovak stoperi David Hancko.