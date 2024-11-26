Devrim Özkan'dan Icardi-Wanda Nara ilişkisine olay yorum - Son Dakika
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Spor

Devrim Özkan'dan Icardi-Wanda Nara ilişkisine olay yorum

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Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan ve evlenmeyi düşünen güzel oyuncu Devrim Özkan, bir etkinlikte Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ilişkisi hakkında da konuştu. Basın mensuplarının ''Lucas Torreira ile gidip yardımcı olma düşünceniz var mı?'' sorusunu yanıtlayan Özkan, ''Onların ilişkisi. Bizi bağlayan bir şey yok'' dedi.

26.11.2024 14:22  Güncelleme: 14:30
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Güzel oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira'nın aşkı doludizgin devam ediyor. Sosyal medyada mutluluk pozları veren çiftin paylaşımları büyük ilgi görüyor. Katıldığı etkinlikte basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, Wanda Nara- Mauro Icardi çiftinin ilişkisi hakkında da konuştu.

"BİZİ BAĞLAYAN BİR ŞEY YOK"

Bir etkinlikte görüntülenen Devrim Özkan, Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisi hakkında sorulara da cevap verdi. Oyuncu Devrim Özkan, Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisi hakkında basın mensuplarının "Lucas Torreira ile gidip yardımcı olma düşünceniz var mı?" sorusuna "Onların ilişkisi. Bizi bağlayan bir şey yok ortada" yanıtını verdi.

Devrim Özkan\'dan Icardi-Wanda Nara ilişkisine olay yorum

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Son Dakika Spor Devrim Özkan'dan Icardi-Wanda Nara ilişkisine olay yorum - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • M. Akif Keskin:
    Bunun neresi olay iyi demiş kadın 12 0 Yanıtla
  • E.E. Atayılmaz:
    Bunun neresi olay yorum? Gerçekten çok komiksiniz. 8 0 Yanıtla
  • İsmail Sel:
    bu kadin gazze kadar konusulmadi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Devrim Özkan'dan Icardi-Wanda Nara ilişkisine olay yorum - Son Dakika
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