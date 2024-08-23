Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı

Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı

8 ay önce ayrılık kararı alan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, aşklarına yeniden bir şans verdi.

23.08.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile güzel oyuncu Devrim Özkan ilişkilerini geçtiğimiz ocak ayında bitirme kararı almıştı. 8 ay önce ayrılık kararı alan Devrim Özkan ile Lucas Torreira cephesinde güzel gelişme yaşandı.

Geçen ocakta ayrılan oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın yeniden birlikte olduğu iddia edildi.

BARIŞTILAR

Aylar süren beraberliklerinin ardından ayrılık kararı alan ikilinin, aşklarına yeniden şans verdiği öğrenildi. Özkan ve Torreira, 8 aylık ayrılığından ardından barıştılar.

Lucas Torreira, Devrim Özkan, Galatasaray, 3-sayfa, Spor, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ferhat eser: 5saray alem severler kulübü böyle devam süpersiniz yiyin için eğlenin Beşiktaş 5 atmış fenerbahçe 6 atmış umarsamayın bu sene hedefiniz yok zaten 52 91 Yanıtla
    Necmi Güner: Gs her türlü gömüyor. Sen rahat ol fero 0 0
  • Bahattin Eser: Adamlar türkiye'ye tatile manita düşürmeye geliyor , icardi desen öyle torreira öyle , 8taştakiler öyle, adam gibi Helal puan alan ülkesi için uğraşan Fenerbahçem . 51 84 Yanıtla
    Ramazan Karadogan: tam bir mahosun baho 0 0 Ersin Tezcan: gak 0 0
  • Ahmet Çelik: Ferhat eser gibi Kuşları fazla dikkate almayın bu senede Şampiyon belli gidin siz salıncağa binin beraber 45 23 Yanıtla
    Salih Akinci: Sanal alem de beşiktaşı salıncağa bindirenlerin , gerçek hayatta beşiktaş’ın bereye ve nasıl bindirdiğini gördüğümüz için , hiç bu konuya girmeyin bence. 0 0
  • engin Okuyan: icardi simgeyi 8 tastan gs li yaptı buda alıştı vazgeçmez artık) 25 12 Yanıtla
    Ali Öztürk: 8taş dediği takıma 5-0 yenilen takımın taraftarı mı söulüyor bunu ? 0 0
  • Deniz Memis: Torerada torera olsa yazık devrim Özkan a 23 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:58:47. #1.11#
SON DAKİKA: Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement