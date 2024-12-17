Devrim Özkan\'ın maça gelmediğini gören Galatasaraylılar harekete geçti

Spor

Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ağustos ayında barışarak birbirlerine ikinci bir şans vermişti. Ancak çift, yine ayrılık kararı aldı.

Lucas Torreira ile Devrim Özkan, yine birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları sildiler. Galatasaray, lig maçında dün akşam Trabzonspor ile karşılaştı. Nefes kesen karşılaşma sonucu Galatasaray maçı 4 - 3 kazandı. Lucas Torreira da takımın maçı kazanmasında önemli rol oynadı.

MAÇA GİTMEDİ

Galatasaray maçlarında tribündeki yerini alarak sevgilisine destek veren Devrim Özkan, bu kez stadyumda yoktu. Fanatik bir Galatasaraylı olan oyuncu, ayrılık kararı sonrasında maçı tribünden seyretmedi.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Bu ayrılık kararı, Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. Galatasaray'ın oynayacağı kritik Trabzonspor maçı öncesi taraftarlar, Özkan'ın Instagram hesabına adeta yorum yağdırdı.