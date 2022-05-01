Diagne, Marcao ve Pena, tribünden takip etti - Son Dakika
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Diagne, Marcao ve Pena, tribünden takip etti

01.05.2022 21:43
Diagne, Marcao ve Pena, tribünden takip etti

Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasını Marcao, Inaki Pena ve Mbaye Diagne tribünden izledi.

Galatasaray- Sivasspor karşılaşmasını Marcao, Inaki Pena ve Mbaye Diagne tribünden izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda kadroda yer almayan Marcao ve Inaki Pena ile sözleşmesi yabancı kontenjanından dolayı devre arasında feshedilen Mbaye Diagne, Sivas maçı için Nef Stadyumu'ndaydı. 3 futbolcu mücadeleyi tribünden takip etti. - İSTANBUL

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Mbaye Diagne, Galatasaray, Sivasspor, Marcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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