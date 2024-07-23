Diego Maradona\'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor

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Futbol efsanesi Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma, açık artırmada satışa sunulacak. Sotheby's müzayede evi, bu tarihi parçanın değerinin 900 bin sterlini aşabileceğini tahmin ediyor.

Bu yüksek değer tahmini, Maradona'nın aynı turnuvada İngiltere'ye karşı attığı ünlü "Tanrı'nın Eli" golünde giydiği formanın geçen yıl 7,2 milyon sterlinesatılmasının ardından geldi.

Maradona, bu formayı giydiği yarı final maçında iki gol atarak Arjantin'in Belçika'yı 2-0 yenmesine katkıda bulunmuş, ardından takımını finalde Batı Almanya'ya karşı zafere taşımıştı. Maç sonrasında formasını Belçika kalecisi Jean-Marie Pfaff'a hediye eden Maradona, üzerine "Büyük Jean-Marie'ye, tüm sevgimle" notunu düşmüştü.

Pfaff, formayı kırk yıla yakın bir süre sakladıktan sonra geçen yıl açtığı geçici müzede sergilemiş ve şimdi satışa çıkarma kararı almıştır. "Futbolun en büyük oyuncularından birine karşı yarışmak bir onurdu, ama onu arkadaş olarak görmek daha da özeldi," diyen Pfaff, bu tarihi parçayı paylaşmanın kendisi için çok tatmin edici olduğunu belirtti.

Sotheby's yetkilisi Brahm Watcher, Maradona'nın tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olarak hatırlandığını ve bu ikonik Dünya Kupası formasının tarihinin bir parçası olmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Maradona, olağanüstü top kontrolü ve rakip oyuncuları geçme yeteneğiyle tanınan, aynı zamanda sahada liderlik özelliğiyle öne çıkan bir futbolcuydu. Sosyal ve politik konulardaki açık sözlülüğüyle de bilinen Maradona'nın kurduğu vakıf, çocuk refahından çeşitlilik ve kapsayıcılığa kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.