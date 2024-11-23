Kayserispor Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 6-2 kaybetti. Sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü atan Dimitrios Kolovetsios, sarı-lacivertlilere karşı ilginç bir seri yakaladı.
33 yaşındaki Yunan stoper, Süper Lig kariyerinde Kayserispor formasıyla 4 gol atarken bu gollerin 3'ünü Fenerbahçe ağlarına göndermiş oldu. Kolovetsios, bir önceki golünü yine Fenerbahçe ağlarına göndermişti.
Kolovetsios'un golleri şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi - Son Dakika
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